Mỹ vứt bỏ hơn 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 3

Mỹ đã vứt bỏ ít nhất 15,1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ ngày 1/3, đài NBC News đưa tin dựa trên dữ liệu từ nhà chức trách. Con số thực tế có thể còn cao hơn.

Con số này cao hơn ước tính trước kia và có thể vẫn thấp hơn thực tế vì được dựa trên dữ liệu tự ghi nhận của các hãng dược, chính quyền bang, và các nhà cung cấp khác, NBC ngày 1/9 đưa tin dựa trên dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp.

Ít nhất 7 bang và các cơ quan liên bang lớn không có mặt trong dữ liệu được cung cấp.

Số vaccine bị vứt bỏ vẫn chỉ là một phần nhỏ trong tổng số liều vaccine đã được sử dụng ở Mỹ, theo NBC. Ảnh: AFP.

Theo NBC, việc vứt bỏ vaccine có nhiều nguyên nhân, bao gồm việc lọ đựng vaccine bị nứt, sai sót trong lúc pha loãng vaccine, tủ đông gặp trục trặc, và số người tới tiêm ít hơn số liều có trong một lọ vaccine đã bị xuyên thủng màng bảo vệ.

Theo AFP, thông tin trên được NBC đưa ra trong lúc các nước kém phát triển hơn chật vật trong việc tiêm chủng người dân do hạn chế nguồn cung. Chẳng hạn, chỉ 2,8% người dân châu Phi được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu từ Our World in Data.

Trong khi đó, Mỹ đã sử dụng khoảng 440 triệu liều vaccine và chủng ngừa cho 52% dân số. Hơn một triệu người Mỹ đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ ba vì miễn dịch suy yếu.

Ngoài ra, Mỹ dự định tiêm mũi tăng cường kể từ tháng 9 cho mọi người dân đã tiêm mũi thứ hai được 8 tháng.

“Đây là vấn đề bình đẳng”, Tim Doran, giáo sư chính sách y tế thuộc Đại học York nói với NBC. “Một quốc gia rất giàu có với khả năng tiếp cận tốt nhưng lại có hành động về cơ bản là vứt bỏ vaccine”.

Mỹ từng cam kết sẽ chia sẻ khoảng 600 triệu liều vaccine cho các nước và vùng lãnh thổ thu nhập thấp và trung bình. Tính đến đầu tháng 8, nước này đã quyên tặng 110 triệu liều.