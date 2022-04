Mỹ và Nga trao đổi tù nhân

Moscow và Washington vừa có cuộc trao đổi tù nhân, bao gồm một cựu binh lính thủy đánh bộ Mỹ bị giam tại Nga và một người Nga bị kết án buôn ma túy ở Mỹ, theo AP.

“Đây là quyết định khó khăn nhưng chúng tôi cho rằng nó rất xứng đáng”, AP dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ nói về thỏa thuận trao đổi tù nhân diễn ra hôm 27/4.

Cụ thể, Nga trả tự do cho Trevor Reed, một cựu lính thủy đánh bộ nguyên quán bang Texas. Sau khi bị bắt vào hè năm 2019 do hành hung cảnh sát trên đường được chở về đồn sau một đêm say rượu, ông Reed bị phạt 9 năm tù, theo nhà chức trách Nga.

Ông Reed đã ngồi tù gần 1.000 ngày, sức khỏe của ông gần đây ngày càng chuyển biến xấu, theo gia đình.

Chân dung Trevor Reed. Ảnh: AP.

Đổi lại, Mỹ đồng ý trao trả Konstantin Yaroshenko, một phi công Nga thụ án 20 năm tù tại bang Connecticut vì tội âm mưu buôn lậu cocaine vào Mỹ. Ông Yaroshenko bị bắt tại Liberia vào năm 2010 rồi được dẫn độ về Mỹ.

Cả Mỹ và Nga đều tìm cách để công dân của mình về nước trong nhiều năm qua, theo AP.

Tổng thống Joe Biden hôm 27/4 cho biết quá trình thương lượng về việc phóng thích ông Reed để đổi lấy tù nhân Nga ở Mỹ đòi hỏi “những quyết định khó khăn”, theo AFP.

“Sự trở về an toàn của anh ấy là minh chứng cho ưu tiên của chính quyền tôi đối với việc đưa công dân Mỹ bị giữ làm con tin và bị bắt giam oan ở nước ngoài về quê hương”, ông Biden nói.

Hai phạm nhân được trao đổi tại một quốc gia châu Âu. Quan chức hai bên không tiết lộ địa điểm nhưng vài giờ trước khi đợt trao đổi diễn ra, dịch vụ giám sát chuyến bay thương mại ghi nhận một máy bay của Tổng cục An ninh Liên bang Nga bay về phía thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga là một diễn biến ngoại giao đáng chú ý. Sự kiện này càng đáng kinh ngạc khi diễn ra giữa lúc giao tranh Nga - Ukraine đã kéo quan hệ Moscow - Washington xuống mức cực thấp trong nhiều thập kỷ.

Ông Reed nằm trong số một vài công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga, bao gồm Brittney Griner, ngôi sao Giải bóng rổ nữ Nhà nghề Mỹ bị tạm giam vào tháng 2 vì có chất phái sinh từ cần sa, và Paul Whelan, một giám đốc an ninh tập đoàn bị bắt vì nghi gián điệp.