Mỹ và EU kết thúc 'cuộc chiến nhôm thép' do ông Trump phát động

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thuế quan trong ngành xuất nhập khẩu nhôm và thép do cựu Tổng thống Donald Trump phát động năm 2018.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 30/10 thông báo việc đạt được thỏa thuận với EU về chấm dứt đối đầu thuế quan ở mặt hàng nhôm và thép, Reuters đưa tin.

Theo đó, Mỹ duy trì mức thuế 25% với thép và 10% với nhôm sản xuất từ EU. Đồng thời, một lượng "giới hạn" nhôm và thép sản xuất ở EU sẽ được nhập khẩu miễn thuế vào thị trường Mỹ.

Giới chức Mỹ không nêu con số cụ thể khối lượng nhôm thép từ EU được nhập khẩu miễn thuế vào nước này. Các nguồn tin giấu tên cho biết 3,3 triệu tấn kim loại nhập khẩu sẽ bị đánh thuế. Phần vượt trên con số này sẽ được miễn thuế.

Mỹ và EU đã chấm dứt xung đột về nhôm, thép xuất khẩu. Ảnh: Reuters.

Để được miễn thuế, nhôm thép phải được sản xuất hoàn toàn trên lãnh thổ các nước thành viên EU. Quy định này nhằm tránh việc kim loại từ Trung Quốc và các nước ngoài EU nhập khẩu miễn thuế vào Mỹ thông qua EU.

"Thỏa thuận cũng giải quyết được vấn đề sản xuất quá mức ở Trung Quốc và chuyện phát thải carbon trong lĩnh vực này", Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói. Ngành sản xuất thép của Mỹ, chủ yếu sử dụng công nghệ hồ quang diện, phát thải lượng khí carbon thấp hơn nhiều so với công nghệ sản xuất bằng điện than của Trung Quốc.

Thỏa thuận mới cũng giúp Mỹ tránh đối mặt thuế trả đũa của châu Âu nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó có rượu whiskey, xe phân khối lớn và môtô nước.

Quan chức phụ trách thương mại EU Valdis Dombrovskis xác nhận đã đạt được thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận này sẽ được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chính thức công bố trong ngày 31/10.