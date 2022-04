Mỹ và đồng minh lo ngại hiệp ước an ninh Trung Quốc - Solomon

Nhà Trắng ngày 19/4 cho biết Mỹ, Nhật Bản, Australia và New Zealand quan ngại về hiệp ước an ninh mà Trung Quốc ký kết với quần đảo Solomon.

"Quan chức bốn nước bày tỏ quan ngại về khuôn khổ an ninh giữa Trung Quốc với quần đảo Solomon và những rủi ro nghiêm trọng của nó đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Reuters ngày 19/4 dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson.

Bà Watson nói Trung Quốc trước đó đã đưa ra các thỏa thuận "mơ hồ, ít tham vấn các nước khu vực về lĩnh vực đánh bắt cá, quản lý tài nguyên, hỗ trợ phát triển, và bây giờ là an ninh".

Hôm 19/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Quần đảo Solomon Jeremiah Manele đã ký hiệp ước an ninh, nhưng không đưa ra thời gian và địa điểm diễn ra buổi ký kết.

Các quan chức Solomon trước đó nói rằng hai bên chưa ký kết thỏa thuận nào. Douglas Ete, Chủ tịch Viện Thẩm Kế của Quốc hội Solomon cho biết các quan chức Trung Quốc sẽ đến đảo vào giữa tháng 5 để ký hiệp ước hợp tác, theo Reuters.

Thủ đô Honiara, Quần đảo Solomon ở Thái Bình Dương. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare tuyên bố thỏa thuận an ninh sẽ không để Trung Quốc lập căn cứ quân sự tại đây.

Nhà Trắng cho biết Mỹ lo ngại về "sự thiếu minh bạch" của hiệp ước. Nước này cũng đã cử một phái đoàn cấp cao đến thủ đô Honiara của Solomon tuần này để thảo luận về các quan ngại, cũng như việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Solomon sau 29 năm.

Australia lo ngại thỏa thuận an ninh giữa Bắc Kinh và Honiara sẽ cho phép tàu hải quân Trung Quốc neo đậu tại khu vực, cách bờ biển Australia khoảng 2.000 km.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết Canberra "thất vọng sâu sắc", và muốn biết thêm chi tiết về các điều khoản trong thỏa thuận.