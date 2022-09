Mỹ tung thêm 2,9 tỷ USD trợ giúp thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/9 công bố hỗ trợ thêm 2,9 tỷ USD cho quỹ đối phó với tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu, AFP đưa tin.

Ông Biden công bố gói hỗ trợ mới về lương thực trị giá 2,9 tỷ USD. Ảnh: Washington Post.

Tuyên bố trên sẽ được ông Biden đưa ra trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Nhà Trắng cho biết. Số tiền này nằm trong khoản tiền 6,9 tỷ USD mà Washington cam kết chi trong năm 2022 để hỗ trợ an ninh lương thực toàn cầu, cơ quan trên tuyên bố.

Theo Nhà Trắng, các nguồn cung lương thực toàn cầu đã bị gián đoạn nghiêm trọng bởi “tổng hợp tác động từ đại dịch, khủng hoảng khí hậu ngày càng sâu sắc, giá năng lượng và phân bón tăng và các cuộc xung đột kéo dài”, bao gồm cuộc chiến tại Ukraine.

Bên cạnh đó, tình trạng hạn hán kéo dài cũng khiến một số khu vực tại Somalia đứng trước nguy cơ hạn hán, Washington lo ngại.

Nhiều khu vực tại Somali đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài. Ảnh: Al Jazeera.

“Tuyên bố về số tiền 2,9 tỷ USD mới này sẽ cứu mạng sống của nhiều người, qua các biện pháp can thiệp khẩn cấp, cũng như qua đầu tư hỗ trợ an ninh lương thực trong trung và dài hạn. Mục đích (của chúng tôi) là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trước cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu đang ngày càng trầm trọng”, Nhà Trắng tuyên bố.

Từ sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát hồi tháng 2, nhiều khu vực trên thế giới đã đứng trước nguy cơ thiếu lương thực khi giá cả tăng cao.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hồi tháng 6 tuyên bố thế giới đang ở bờ vực của cuộc khủng hoảng lương thực lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây, Guardian cho biết.