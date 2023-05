Mỹ sắp đạt thỏa thuận nâng trần nợ 31.400 tỷ USD

Reuters dẫn lời nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào ngày 25/5 dường như đã tiến gần thỏa thuận cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ 31.400 tỷ USD.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin này, thỏa thuận sẽ chỉ định tổng số tiền mà chính phủ có thể chi cho các chương trình như nhà ở và giáo dục, nhưng không chia nhỏ số tiền đó thành các hạng mục riêng lẻ.

Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ tổng số tiền chi tiêu của chính phủ có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD , song con số hai bên đưa ra đang chênh lệch khoảng 70 tỷ USD .

Theo thông báo từ Nhà Trắng, hai bên đã có cuộc họp trực tuyến vào ngày 25/5. Trong đó, Tổng thống Joe Biden cho biết họ vẫn chưa thể thống nhất với việc nên cắt giảm chi tiêu ở lĩnh vực nào.

“Tôi không tin rằng toàn bộ gánh nặng nên rơi vào tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động Mỹ”, ông nói với phóng viên.

Hiện không rõ Quốc hội Mỹ còn chính xác bao nhiêu thời gian để hành động. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo nguy cơ không còn khả năng thực hiện tất cả nghĩa vụ thanh toán vào ngày 1/6.

Tuy nhiên, ngày 25/5, Bộ Tài chính Mỹ cho biết có thể sẽ bán khoản nợ trị giá 119 tỷ USD sắp đến hạn, gợi ý rằng ngày 1/6 không phải hạn chót cố định.

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần thông qua Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát. Điều đó có thể gặp trở ngại vì một số đảng viên Cộng hòa cánh hữu và nhiều đảng viên Dân chủ tự do đã bày tỏ sự khó chịu trước viễn cảnh thỏa hiệp.

"Tôi không nghĩ cuối cùng mọi người sẽ vui vẻ. Đó không phải cách hệ thống hoạt động", Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói. Văn phòng của ông không trả lời yêu cầu bình luận về thỏa thuận tiềm năng với tổng thống.

Hạ viện Mỹ tạm dừng hoạt động vào chiều 25/5 với kỳ nghỉ dài một tuần và Thượng viện không họp. Các nhà lập pháp đã được yêu cầu sẵn sàng quay lại bỏ phiếu nếu đạt được thỏa thuận.

Một nguồn tin cho biết thỏa thuận sẽ xác định tổng số tiền chi tiêu quân sự, vốn là một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán.

Theo Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Takano, ông Biden đã phản đối đề xuất của đảng Cộng hòa nhằm thắt chặt các yêu cầu công việc đối với chương trình chống đói nghèo và nới lỏng quy định khai thác dầu khí.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Kevin Hern, lãnh đạo Ủy ban Nghiên cứu đầy quyền lực của đảng Cộng hòa, nhận định với Reuters rằng một thỏa thuận có thể được thông qua vào chiều 26/5 (giờ địa phương).