Mỹ rút bớt nhân viên khỏi đại sứ quán ở Iraq

Mỹ tạm thời rút bớt nhân viên khỏi đại sứ quán ở Baghdad, lo ngại bị trả đũa nhân một năm ngày mất của Tư lệnh cấp cao Iran Qassem Soleimani.

Một quan chức Mỹ cho biết việc này diễn ra trước lễ kỷ niệm một năm ngày mất của tướng Qasem Soleimani vào ngày 3/1 tới. Soleimani là người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran.

Một nguồn tin khác cho biết quyết định rút một phần nhân viên tạm thời đã được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Điều phối Chính sách của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hôm 1/12, theo CNN.

Các nguồn tin cho biết việc rút nhân viên ngoại giao dự kiến ​​chỉ kéo dài đến giữa tháng 1, sau khi lễ kỷ niệm trôi qua. Thời điểm này cũng trùng đợt nhiều nhân viên nghỉ phép, và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho phép nhiều người nghỉ phép hơn vào thời điểm này, nguồn tin nói với CNN.

Khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, thủ đô Iraq. Ảnh: AFP.

Hiện chưa rõ chính xác bao nhiêu nhà ngoại giao bị rút khỏi đại sứ quán ở Baghdad.

Chính quyền Tổng thống Trump dự đoán Iran có thể có hành động trả đũa vào dịp này. Một quan chức quốc phòng nói rằng giới lãnh đạo Iran muốn trả thù và “họ sẽ không từ bỏ”. Tuy nhiên, Washington không loại trừ việc Tehran có thể không vội vã và sẽ lên kế hoạch trong nhiều tháng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin này. “Đại sứ (Matthew) Tueller vẫn ở Iraq và đại sứ quán ở Baghdad tiếp tục hoạt động”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

“Bộ Ngoại giao liên tục điều chỉnh sự hiện diện ngoại giao của mình tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp thế giới phù hợp với chức năng nhiệm vụ, môi trường an ninh sở tại, hay thậm chí các dịp nghỉ lễ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích. “Đảm bảo an toàn cho nhân viên chính phủ Mỹ, công dân Mỹ và an ninh của các cơ sở là ưu tiên hàng đầu”.

Đại sứ quán ở Baghdad đã cho phép một số nhân viên nghỉ phép hồi tháng 3 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.