Mỹ nữ vạn người mê ở showbiz Nhật Bản

Từ vai diễn đầu tiên năm 2011 trong phim I Wish, ngôi sao sinh năm 1999 tham gia nhiều dự án như Sailor Suit and Machine Gun: Graduation, Haruta & Chika, Kaguya-sama: Love Is War, Signal 100, Our Story,… Năm 2021, cô tham gia phần 2 của phim điện ảnh Kaguya-sama: Love Is War.