Mỹ nữ 'Hậu duệ mặt trời' lần đầu đóng cảnh nhạy cảm

Thực tế, Kim Ji Won từng có giai đoạn khá chật vật trong sự nghiệp. Những năm đầu theo đuổi nghề diễn viên, cô chỉ được giao các vai phụ mờ nhạt trong High Kick: Revenge of the Short Legged (High Kick 3), To The Beautiful You, What’s Up... dù sở hữu gương mặt đẹp, thân hình quyến rũ. Giai đoạn này, có ý kiến cho rằng cô thậm chí không nổi tiếng bằng thời điểm làm người mẫu quảng cáo.