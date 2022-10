Mỹ - Nhật tiếp tục tập trận, bất chấp Triều Tiên phản đối

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 8/10 thông tin Mỹ và Nhật Bản đang tổ chức tập trận chung bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, sau khi Triều Tiên có loạt vụ phóng tên lửa.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đợt tập trận song phương đã bắt đầu từ ngày 1/10. Hiện chưa rõ ngày kết thúc tập trận, Reuters đưa tin ngày 8/10.

Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã có các đợt tập trận cùng Hải quân Hàn Quốc, và đợt mới nhất kết thúc vào ngày 8/10. Các tàu khu trục Nhật Bản đã cùng tàu Hàn Quốc và nhóm tàu Mỹ diễn tập phòng thủ tên lửa trong ngày 6/10.

Triều Tiên ngày 7/10 cảnh báo việc Mỹ triển khai tàu sân bay đến gần bán đảo Triều Tiên đã gây ra "tiêu cực đáng kể" đối với an ninh khu vực. Bình Nhưỡng cho biết các vụ thử tên lửa gần đây là "phản ứng chính đáng trước các cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh, theo AP.

Chiến đấu cơ đang hạ cánh lên tàu sân bay USS Ronald Reagan ngày 6/10. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trong hai tuần qua, Triều Tiên đã phóng 10 tên lửa đạn đạo trong 5 vụ phóng khác nhau. Vụ phóng gần nhất bao gồm một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã lần đầu tiên bay qua Nhật Bản trong 5 năm và chứng minh được tầm bắn có thể vươn tới đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng cùng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, đồng thời sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Ngày 5/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở cuộc họp khẩn cấp để bàn về vấn đề chuỗi thử tên lửa của Triều Tiên. Nhưng do Trung Quốc và Nga bất đồng với các nước phương Tây, Hội đồng Bảo an không thể ra tuyên bố hay nghị quyết chung.