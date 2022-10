Mỹ - Nhật - Hàn phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Bình luận về vụ phóng tên lửa hôm 4/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson gọi hành động của Triều Tiên là động thái "gây bất ổn", cho thấy Bình Nhưỡng "bỏ qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế".