Mỹ nhân vụt sáng với vai bác sĩ tài hoa

Sau hơn một năm, "Hospital Playlist" đã trở lại với khán giả. Khi phim lên sóng, Jeon Mi Do luôn nhận được sự yêu mến của người xem qua vai nữ chính duy nhất của phim.

Sau thành công của mùa 1, Hospital Playlist 2 vừa tái xuất trong sự chờ đợi của khán giả truyền hình. Theo Soompi, ngay từ tập đầu tiên, siêu phẩm chủ đề y khoa đã ghi nhận mức tỉ suất người xem kỷ lục 10% trên toàn quốc. Với kết quả này, Hospital Playlist 2 (tựa Việt: Chuyện đời bác sĩ) đã trở thành phim truyền hình có tập đầu tiên đạt rating cao nhất trong lịch sử đài cáp tvN.

Theo đó, tên tuổi của dàn diễn chính cũng được khán giả biết đến rộng rãi. Trong khi, Jo Jung Suk, Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok và Kim Dae Myung đều không còn xa lạ với mọt phim Hàn, thì Jeon Mi Do chỉ mới được biết đến với vai chính đầu tay cũng là nữ chính duy nhất trong series phim Hospital Playlist.

Tài năng và chuyên nghiệp

Jeon Mi Do tốt nghiệp khoa Nghệ thuật Biểu diễn của Đại học Myongji và trở thành một trong những diễn viên nhạc kịch hàng đầu xứ Hàn. Nữ diễn viên xuất hiện lần đầu trong vở nhạc kịch Mr. Mouse vào năm 2006. Những năm sau đó, cô liên tục ghi dấu ấn trong các vở kịch như Werther, Sweeney Todd, When we were seventeen, Maybe A happy ending...

Jeon Mi Do là ngôi sao nhạc kịch nổi tiếng xứ Hàn. Ảnh: Naver.

Theo Naver, Jeon Mi Do đã đạt danh hiệu Diễn viên xuất sắc tại Korean Music Awards trong hai năm liên tiếp. Trong buổi phỏng vấn trước khi Chuyện đời bác sĩ lên sóng, 3 trong số 4 diễn viên nam là Jo Jung Suk, Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok đều nhận là fan của Jeon Mi Do.

Truyền thông xứ Hàn cho biết ca khúc I knew I love do nữ diễn viên trình bày trong Hospital Playlist phần 1 từng càn quét vị trí số 1 trên các BXH âm nhạc tại Hàn Quốc. Ca khúc là phiên bản được remake từ bản gốc cùng tên được ca sĩ Shin Hyo Bum phát hành vào năm 2006.

Tờ Korea Times nhận định với ca khúc này, Jeon Mi Do đã phô diễn khả năng ca hát ấn tượng, xứng đáng là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu trên sân khấu nhạc kịch.

Khởi nghiệp từ sân khấu nhạc kịch, sau 12 năm, nữ diễn viên họ Jeon bắt đầu bén duyên với phim ảnh. Cô xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh nhỏ vào năm 2018 với một vai phụ trong loạt phim Mother (2018). Chỉ một năm sau đó, nữ diễn viên đã được mời tham gia phim điện ảnh Metamorphosis.

Chuyện tình bác sĩ là vai chính trong phim truyền hình đầu tiên của Jeon Mi Do. Ảnh: tVN.

Tờ Soompi tiết lộ khi đến thử vai cho Hospital Playlist, Jeon Mi Do cho biết cô không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, mới chỉ đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh. Nữ diễn viên chia sẻ chủ yếu cô không tham gia đóng phim là do vấn đề lịch trình, không muốn ôm đồm cả 2 công việc cùng lúc.

Chia sẻ trên một chương trình của đài tvN, Jeon Mi Do tiết lộ khi được gọi đến thử vai, cô nghĩ sẽ đóng vai một bệnh nhân nhưng đạo diễn Shin Won Ho đã nói đang cân nhắc cô cho vai chính.

Theo lời đạo diễn, nữ diễn viên đã tạo ấn tượng tốt đẹp với tổ sản xuất ngay từ buổi thử vai đầu tiên: "Mi Do luôn nói với tôi, cô không hề bận tâm đến bất kỳ vai trò nào mà mình nhận được và luôn chào đón chúng tôi với một nụ cười". Theo Allkpop, chính tài năng và sự chuyên nghiệp của Jeon Mi Do đã giúp cô có được những thành công vang dội với vai diễn Song Hwa trong Chuyện đời bác sĩ.

Vụt sáng với vai bác sĩ

Sau nhiều năm gắn bó với nhạc kịch, Jeon Mi Do đã có được vai chính đầu tiên trong tác phẩm truyền hình nổi tiếng về chủ đề y khoa Hospital Playlist. Trong một cuộc phỏng vấn với Herald Kpop, đạo diễn Shin nói rằng: "Chúng tôi là người đã sáng tạo ra nhân vật này và cô ấy dường như được sinh ra để đóng vai Song Hwa".

Cũng chính nhờ vai diễn này, sao nữ đã mang về đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc hạng mục phim truyền hình tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56. Tờ Soompi trích dẫn trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn Shin Won Ho rằng việc lựa chọn Mi Do cho vai chính duy nhất trong phim cũng được xem là sự mạo hiểm lớn của đoàn phim. Bởi cô chỉ có kinh nghiệm diễn xuất chỉ với vai nhỏ trong 2 tác phẩm.

Vai bác sĩ Song Hwa giúp tên tuổi của Jeon Mi Do được khán giả chú ý. Ảnh: tVN.

Trước đó, câu chuyện thú vị liên quan đến việc chọn Jeon Mi Do vào vai nữ chính trong Hospital Playlist đã được tiết lộ trong tập phát sóng đầu tiên của loạt phim hậu trường. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire, người đẹp họ Do cho biết sau buổi casting đầu tiên, cô đã không nhận được cuộc gọi nào trong hơn một tháng và nghĩ rằng đã không được chọn.

Cuối cùng, giám đốc sản xuất Shin Won Ho đã gọi cô đến buổi tuyển vai thứ 2 và tiết lộ: “Một trong những diễn viên mà chúng tôi đã ký hợp đồng tham gia bộ phim này đã bày tỏ mong muốn được giới thiệu một người. Anh ấy nói hai người hoàn toàn không quen biết nhau mà chỉ xem bạn diễn một lần trên sân khấu. Và anh ấy thực sự ấn tượng với bạn”.

Người mà đạo diễn đề cập đến sau đó đã được tiết lộ là Jo Jung Suk. Chính nhờ những lời giới thiệu của sao nam họ Jo mà Jeon Mi Do đã khiến đạo diễn phải bất ngờ nhận thấy cô hoàn toàn giống một bác sĩ khi đọc thử lời thoại nhân vật.

Nhân vật do Jeon Mi Do đảm nhận là Choi Song Hwa - một bác sĩ chuyên khoa thần kinh học cũng là bóng hồng duy nhất trong nhóm 5 bạn thân là bác sĩ. Cô được xây dựng là người không có khuyết điểm, đóng vai trò trụ cột tinh thần cho cả nhóm. Song Hwa được các bác sĩ trong khoa và thực tập sinh nói: "Không ai có thể ghét Song Hwa, cô ấy được tất cả mọi người đều yêu mến".

Theo Hankyung, Chae Song Hwa là nhân vật được yêu thích cả trong phim lẫn ngoài đời. Chính nhờ diễn xuất chân thực và sự tâm huyết với vai diễn, Jeon Mi Do đã hoàn toàn chinh phục được người xem.

Jeon Mi Do được hứa hẹn sẽ tiếp tục có sự nghiệp diễn xuất rộng mở sau phần 2 của Hospital Playlist. Ảnh: Naver.

Từ sau vai diễn này, Jeon Mi Do bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Cô chia sẻ: “Tôi đã đặt Instagram của mình ở chế độ riêng tư và chỉ mới công khai gần đây. Chỉ trong vòng hai ngày sau khi công khai, tôi đã rất sốc khi thấy số người theo dõi của mình đã lên đến hơn 70.000 người”. Điều này phần nào cho thấy sự đón nhận của khán giả dành cho bộ phim cũng như sự thể hiện của Mi Do trong vai bác sĩ Song Hwa.

Trở lại với phần 2, Jeon Mi Do tiếp tục được tin tưởng đảm nhận vai nữ chính. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ tất cả nhân vật đều phù hợp với chúng tôi hơn 200% so với phần 1. Đó là lý do chúng tôi có thể quay phim tập trung và hứng thú hơn. Tôi sẽ cố gắng cho các bạn thấy một Chae Song Hwa diễn xuất tốt hơn”.

Đầu tháng 4, tờ JoyNews24 tiết lộ Jeon Mi Do đang đàm phán để đóng vai chính trong bộ phim 39 cùng Son Ye Jin. Vai diễn mà cô được nhận là giáo viên diễn xuất Jung Chan Young. Phm dự kiến khởi quay vào cuối năm.