Mỹ nhân Việt mặc gì khi đi du lịch?

Các xu hướng thời trang đều có thể quay lại ở những mùa mốt mới. Điều này hoàn toàn đúng với trang phục trễ vai, theo Who What Wear. Áo, váy trễ vai càng trở nên phổ biến vào mỗi dịp hè. Đỗ Mỹ Linh diện váy trễ vai tay bồng in họa tiết hoa nữ tính. Cô thoa màu son đỏ nhằm kết hợp ăn ý cùng sắc trắng của bộ váy. Ảnh: @domylinh1310.