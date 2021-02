Mỹ nhân TWICE bị chỉ trích vì mặc hanbok cách tân giống BlackPink

JYP Entertainment đã gửi lời xin lỗi đến nhà thiết kế về trang phục của Dahyun và Chaeyoung.

Ngày 10/2, Dahyun và Chaeyoung ra mắt video Switch To Me, được làm lại dựa trên bản gốc của Rain và Park Jin Young. Hai nữ thần tượng diện trang phục đa dạng, trong đó có hanbok cách tân.

Ngay sau đó, nhà thiết kế Kim Balko đã chia sẻ ảnh chụp màn hình lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Bộ đồ nhìn giống thiết kế riêng của tôi nhưng lại không phải do tôi làm?".

Dahyun nhận nhiều bình luận trái chiều khi được cho rằng mặc hanbok giống Jisoo. Ảnh: Soompi.

Hành động này khiến dân mạng cho rằng nhà thiết kế đang đề cập đến sự tương đồng giữa bộ hanbok của BlackPink trong MV How You Like That và trang phục của Dahyun.

Trước phản ứng của dân mạng xứ kim chi, JYP Entertainment đưa ra tuyên bố chính thức: "Xin chào, đây là JYP Entertainment. Về trang phục trong video Switch To Me của Dahyun và Chaeyoung, bộ hanbok được mua từ một công ty bán đồ truyền thống. Chúng tôi đã không nhận ra những điểm tương đồng.

Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã giải thích về tình huống và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nhà thiết kế. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai để tránh phát sinh những sự cố tương tự".

BlackPink từng nhận lời khen khi diện hanbok trong MV How You Like That. Ảnh: The Korea Times.

Trước đó, BlackPink trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội khi mặc hanbok cách tân trong MV How You Like That.

Nhờ ý tưởng cách tân trang phục truyền thống, nhóm nhạc nữ nhà YG nhận được "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng mạng. Những bộ hanbok thêm thắt chi tiết sành điệu nhưng vẫn giữ nguyên nét truyền thống.

Bên cạnh đó, một số mẫu BlackPink mặc đã bán hết sau khi MV ra mắt. Kênh Channel A cho biết: "Số lượng hanbok bán ra nước ngoài tăng mạnh".