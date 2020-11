Mỹ nhân thế hệ mới của Hollywood

Trước khi nhận vai cô gái gốc Á sống trên đất Pháp trong Emily in Paris, Ashley Park là ngôi sao trong lĩnh vực Broadway. Cô từng xuất hiện trong The King and I, đóng vai chính Gretchen Wieners trong Mean Girls (2018) - vở nhạc kịch được đề cử giải Tony. "Tính cách của Ashley giống với Mandy Chen trong Emily in Paris. Cô ấy luôn quan tâm và gắn kết mọi người khiến họ cảm thấy được yêu thương, lắng nghe", Cosmopolitan bình luận. Ảnh: Getty.