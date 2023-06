Mỹ nhân 'The Flash' chuộng thả rông vòng một

Trước The Flash, Sasha Calle xuất hiện trong một loạt phim ngắn, bao gồm Rogue Tiger, 18 Minutes, The White Shoes, Final Stop, Deep Cuts và Young Blood (trong khoảng thời gian 2017-2019). Tên tuổi của cô bắt đầu được số ít công chúng biết đến qua một vài dự án truyền hình, nổi bật nhất là The Young and the Restless. Cũng chính bộ phim đã mang về cho Sasha đề cử Nữ diễn viên trẻ triển vọng tại giải Daytime Emmy. Ngoài ra, các dự án khác của cô nàng khá mờ nhạt, diễn xuất cũng chưa để lại quá nhiều ấn tượng.