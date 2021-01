Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' tung file ghi âm bạn trai ngoại tình

Hoa hậu, á hậu Việt đeo khẩu trang trên thảm đỏ

Buổi gala trao giải Vietnam Why Not mùa đầu tiên diễn ra tối 30/1. Đội Khăn Rằn gồm Võ Hoàng Yến, Kim Duyên và Hoàng My giành chiến thắng chung cuộc.