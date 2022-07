Mỹ nhân sinh ra để đóng vai nhà giàu

Bên cạnh Suzy, màn thể hiện của Jung Eun Chae với vai tiểu thư Hyeon Ju nhận nhiều cảm tình của khán giả, giúp cô phần nào lấy lại danh tiếng sau loạt bê bối.

Anna là tác phẩm truyền hình đang thu hút sự chú ý của khán giả. Theo thống kê từ nền tảng Coupang Play, thời điểm Anna lên sóng vào cuối tháng 6 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với hơn 3,7 triệu người dùng. Đây cũng là kỷ lục người dùng cao nhất của nền tảng này kể từ khi ra mắt khán giả vào năm 2020.

Jung Eun Chae gây chú ý với vai phụ trong phim của Suzy. Ảnh: Naver.

Bộ phim đánh dấu lần tái xuất màn ảnh nhỏ của “tình đầu quốc dân” sau thành công của Start Up, đồng thời là tác phẩm ghi nhận sự trưởng thành trong diễn xuất của cô. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, màn nhập vai tốt của Suzy, Anna còn thu hút người xem bởi sự xuất hiện của Jung Eun Chae - diễn viên thủ vai tiểu thư Hyeon Ju sang chảnh, giàu có.

Từ người mẫu lấn sân sang diễn xuất

Theo Tenasia, Jung Eun Chae du học ở Anh năm 15 tuổi. Do ảnh hưởng từ anh trai - người làm việc cho công ty sản xuất Chorokbaem Media. mỹ nhân sinh năm 1986 bắt đầu quan tâm đến phim ảnh và quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau khi hoàn thành việc học tại Central Saint Martins chuyên ngành thiết kế dệt.

Nhờ lợi thế ngoại hình với chiều trên 1,7 cm, Jung Eun Chae nhanh chóng lấn sân showbiz với tư cách người mẫu quảng cáo. Nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại giúp cô trở thành gương mặt trên trang bìa của loạt tạp chí danh tiếng như Marie Claire, Single, Vogue… Eun Chae cũng được các nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng", giúp cô mang về danh hiệu Người mẫu quảng cáo của năm tại Asia Model Festival Awards lần thứ 6.

Jung Eun Chae là người mẫu nổi tiếng. Ảnh: Naver.

Tên tuổi ở lĩnh vực thời trang đang lên như “diều gặp gió”, năm 2010, Jung Eun Chae quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Cô bắt đầu tham gia đóng phim sau khi vượt qua vòng thử vai cho tác phẩm kinh dị siêu nhiên Haunters.

Kể từ đó, mỹ nhân 8X liên tiếp góp mặt trong các dự án bom tấn như The Fatal Encounter, The King, The Great Battle, Nobody's Daughter Haewon, Hill Of Freedom, The Table... Thế nhưng, trái với thành công trong giới người mẫu, sự nghiệp diễn viên của Eun Chae lại chưa thể ghi dấu ấn với khán giả. Dù tham gia các dự án lớn, mỹ nhân 8X vẫn chỉ được giao đảm nhận những vai phụ mờ nhạt, chưa có đủ đất diễn để bộc lộ khả năng.

Bộ phim đánh dấu bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp của Jung Eun Chae là Nobody's Daughter Haewon (2013). Tác phẩm truyền hình tình cảm lãng mạn đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả. Thành công ngoài mong đợi của bộ phim giúp nữ chính Jung Eun Chae được vinh danh ở nhiều lễ trao giải.

Sau Nobody's Daughter Haewon, bộ phim tiếp theo Jung Eun Chae đóng vai trò chủ chốt cũng ít nhiều gây ấn tượng với khán giả là The Guest (2018). Theo Naver, dù không phát sóng vào khung giờ vàng, phim vẫn đạt mức rating toàn quốc cao nhất là 4%.

Tác phẩm thuộc thể loại trinh thám, kinh dị được nhận xét không phải sở trường của nữ diễn viên khi diễn xuất có phần lép vế hơn hai nhân vật nam là Kim Dong Wook và Kim Jae Wook. Song màn thể hiện này của Eun Chae lại được đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc, sẵn sàng thử thách bản thân và hết mình với vai diễn.

2020 là năm đầy biến động với nữ diễn viên. Mở đầu bằng tín hiệu khởi sắc khi cô được xác nhận vào vai nữ phụ trong The King: Eternal Monarch cùng dàn sao nổi tiếng gồm Lee Min Ho, Kim Go Eun… Thế nhưng tin vui chưa kéo dài được bao lâu, người đẹp sinh năm 1986 lại trở thành chủ đề gây tranh cãi trên trang chủ Naver vì bê bối đời tư trong quá khứ.

Bê bối đời tư kìm hãm sự nghiệp

Ngay trước thời điểm The King: Eternal Monarch lên sóng tập đầu, Jung Eun Chae bất ngờ bị tố là “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc gia đình của nam ca sĩ Jung Joon Il từ 10 năm trước. Cụ thể, theo Korea Times, sao nữ có mối quan hệ vụng trộm với Jung Joon Il dù anh đã kết hôn. Thông tin này được chính vợ cũ của nam ca sĩ tiết lộ.

Mỹ nhân sinh năm 1986 liên tục vướng bê bối đời tư. Ảnh: Twitter.

Vào khoảng thời gian hai người qua lại, nữ diễn viên thường xuyên bị người hâm mộ bắt gặp xuất hiện tại concert của Joon Il. Nhân viên thân cận của nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Sau khi bị phát hiện ngoại tình, nam ca sĩ đã xin tha thứ. Thế nhưng anh lại "ngựa quen đường cũ" dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Trong khi đó, phía đại diện của nữ diễn viên cũng lên tiếng: "Đúng là họ đã hẹn hò vào thời điểm đó, nhưng Jung Eun Chae chỉ là nạn nhân thôi. Cô ấy không biết anh ta là người đã có gia đình". Tuy nhiên, phía đại diện của Jung Joon Il đã lập tức phủ nhận và khẳng định nam diễn viên chưa bao giờ che giấu sự thật anh là người đã có gia đình.

Chưa dừng lại, cô tiếp tục bị đào lại quá khứ trở thành tiểu tam xen vào mối quan hệ giữa nam diễn viên Nhật Bản Ryo Kase và ngôi sao Mikako Ichikawa vào năm 2013. Cả hai quen nhau khi cùng đóng chung trong bộ phim Hill Of Freedom của đạo diễn Hong Sang Soo. Thời điểm đó, Eun Chae và Ryo Kase bị truyền thông Nhật bắt gặp và chụp lại cảnh hai người ra vào khách sạn và cửa hàng tiện lợi cùng nhau.

Lần này phía công ty Jung Eun Chae một lần nữa phải đăng tải thông tin đính chính cho biết cô sang Nhật Bản để thăm một người bạn mới sinh. Eun Chae và Ryo Kase vốn có mối quan hệ bằng hữu thân thiết nên nam diễn viên đã dẫn cô đi tham quan vài nơi.

Lời giải thích không thuyết phục từ phía công ty Jung Eun Chae càng khiến khán giả thêm phần nghi ngờ về nhân cách thật của nữ diễn viên. Bởi lẽ, không phải một mà hai vụ việc xảy ra đều có tính chất tương tự. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của nữ diễn viên.

Scandal nối tiếp scandal, Jung Eun Chae tiếp tục bị nghi ngờ có dính líu đến đường dây mua bán mại dâm Burning Sun. Cụ thể, trong chương trình Unanswered Questions của đài SBS, vụ việc một thương hiệu mỹ phẩm tài trợ cho Burning Sun bị phanh phui. Đáng chú ý, tại bữa tiệc giao lưu thân mật giữa nhãn hàng và câu lạc bộ giải trí, hình ảnh một cô gái xuất hiện với hành vi quá khích khiến khán giả nghi ngờ là Jung Eun Chae - gương mặt đại diện của sản phẩm.

Bê bối đời tư ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Eun Chae. Ảnh: Naver.

Sự việc bị thổi phồng đến mức người hâm mộ của nữ diễn viên phải đăng thông cáo khẳng định thông tin đưa ra là hoàn toàn sai sự thật đồng thời yêu cầu thực hiện biện pháp xử lý mạnh với những trường hợp tung tin đồn gây ảnh hưởng đến Eun Chae. Nhiều ý kiến cho rằng hàng loạt lùm xùm đời tư trong quá khứ chính là nguyên nhân nữ diễn viên mãi chưa thể vươn lên thành sao dù hội tụ đầy đủ yếu tố để nổi tiếng.

Dấu ấn từ nhân vật giàu có, quyền lực

Hơn 10 năm gắn bó với diễn xuất, dù có gương mặt sáng với diễn xuất ổn định Jung Eun Chae vẫn chưa thể có vai diễn để đời. Theo Naver, vai nữ tướng trong The King: The Eternal Monarch có thể giúp tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1986 trở nên nổi tiếng nếu cô không bị phanh phui chuyện đời tư ngay trước thềm phim lên sóng.

Mặc dù vậy, theo một cuộc thăm dò do Cleo Singapore công bố, Jung Eun Chae vẫn được công nhận có màn thể hiện tốt nhất trong số dàn diễn viên toàn sao hạng A. Sự tương đồng về ngoại hình và thần thái của nữ diễn viên với hình tượng nữ tướng giàu có, quyền lực được xây dựng trong phim giúp cô chinh phục được đông đảo khán giả.

Nữ diễn viên được khen hợp vai nhân vật giàu có, quyền lực. Ảnh: Naver.

Trở lại đường đua diễn xuất sau hai năm, sánh vai với "tình đầu quốc dân" Bae Suzy, Jung Eun Chae hiện là một trong những nữ phụ được chú ý nhất trên màn ảnh nhỏ. Từ ngoại hình đến thần thái của người đẹp 8X đều nhận được những phản hồi tích cực. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Jung Eun Chae là nữ diễn viên sinh ra để đóng vai nhà giàu.

Tạp chí Her World đánh giá vẻ đẹp của mỹ nhân nhà KeyEast phù hợp với những nhân vật tài phiệt giàu có. Bởi vậy, trong hai tác phẩm gần đây nhất là The King: The Eternal Monarch và hiện tại là Anna, nhân vật mà Eun Chae đảm nhận mới thật sự gây ấn tượng với khán giả.

Trong Anna, nhân vật Hyeon Ju (Anna thật) của Jung Eun Chae là tiểu thư quyền quý - người mà Yoo Mi (Suzy) phải phục vụ và hầu hạ. Chính việc Anna luôn phân định rạch ròi ranh giới giàu nghèo đã khiến Yoo Mi quyết định giả mạo danh tính của cô để bước chân vào thế giới tài phiệt, thoát khỏi cảnh nghèo khó và bị coi thường.

Với tạo hình tiểu thư giàu có, khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu, Jung Eun Chae càng trở nên thu hút và nổi bật, thậm chí có phần lấn át nữ chính về khí chất quý tộc. Dù chỉ đảm nhận vai phụ cũng không có mức độ phủ sóng tên tuổi rộng rãi như Suzy, màn trở lại ấn tượng của Jung Eun Chae đã khiến khán giả phần nào quên đi những lùm xùm đời tư xảy ra trong quá khứ.