Mỹ nhân siêu anh hùng ‘có đỏ mà chẳng có thơm’

Tên tuổi các nữ diễn viên trẻ như Kathryn Newton hay Sasha Calle đều vụt sáng sau khi tham gia bom tấn siêu anh hùng. Song, diễn xuất non nớt của cả hai đều gây ra tranh cãi.

Là bộ phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong năm 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania xoay quanh cuộc sống của Scott Lang (Paul Rudd) hậu sự kiện Endgame. Lúc này, con gái anh là Cassie Lang (Kathryn Newton) đã trưởng thành và bộc lộ cá tính mạnh mẽ, mơ ước nối nghiệp cha.

Sau khi ra mắt, bộ phim vướng phải nhiều ý kiến chỉ trích, thậm chí bị gọi là “báo động đỏ cho chất lượng dòng phim siêu anh hùng”. Bên cạnh kịch bản nửa vời, bình diện diễn xuất cũng được đưa ra làm đề tài bàn tán. Nhiều cây bút phê bình chỉ ra rằng nếu Jonathan Majors hay Michelle Pfeiffer tỏa sáng, thì màn trình diễn của Kathryn Newton lại kéo chất lượng phim đi xuống trông thấy.

Mới đây nhất, Sasha Calle cũng gây chú ý khi có màn ra mắt với vai diễn Supergirl trong DCEU. Song, thay vì tạo được thiện cảm, cô nàng bị không ít khán giả quay lưng vì... diễn chán.

Được “chọn mặt gửi vàng” nhờ ngoại hình và danh tiếng?

Sự xuất hiện của những cái tên như Kathryn Newton hay Sasha Calle trong vũ trụ siêu anh hùng khiến đại chúng không khỏi thắc mắc. Nhiều người bày tỏ khó hiểu khi những xưởng phim lớn như Marvel Studios hay DC Studios lại lựa chọn hai gương mặt này. Không ít ý kiến cho hay ngoại hình hoặc danh tiếng chính là yếu tố nổi bật giúp họ lọt vào mắt xanh đạo diễn.

Sinh năm 1997, Kathryn Newton là nữ diễn viên trẻ có tiếng người Mỹ. Cô nàng dấn thân vào con đường nghệ thuật ngay từ khi 4 tuổi. Trước khi gia nhập MCU, Kathryn từng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, được đánh giá có tố chất để trở thành ngôi sao tương lai, dù phong độ kém ổn định.

Phong độ của Kathryn vẫn trồi sụt sau 2 thập kỷ gắn bó với nghiệp diễn.

Sở hữu mái tóc vàng cùng gương mặt khả ái, sức hút của mỹ nhân 26 tuổi đến từ sự pha trộn hài hòa giữa ngọt ngào và quyến rũ. Dù chiều cao không quá nổi bật, Kathryn vẫn tỏa sáng nhờ thần thái tự tin, với đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn người đối diện.

All My Children là series đầu tiên Kathryn tham gia. Năm 13 tuổi, nữ diễn viên đã được nhận 2 giải thưởng Young Artsit nhờ vai diễn trong loạt phim Gary unmarried. Sau đó, cô nàng tham gia một số dự án lớn nhỏ có thể kể tới như Bad teacher, Paranormal Activity 4 hay Big Little Lies...

Dù khởi đầu khá suôn sẻ, Kathryn cũng tương tự nhiều gương mặt nổi tiếng trước đó, bị gắn liền với biệt danh “sao nhí”. Các dự án cô tham gia khá đa dạng, nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng đặc biệt. Thành thử, một số ý kiến cho rằng danh tiếng của cô nàng nhanh đến, song cũng sẽ mau qua.

Không phủ nhận nỗ lực của diễn viên trẻ trong việc làm mới bản thân và đi tìm những dự án đột phá. Kathryn đã có cơ hội góp mặt trong hai dự án được đề cử Oscar là Lady bird và Three billboards outside Ebbing, Missouri. Thậm chí, cô cũng từng xuất hiện cùng các minh tinh tên tuổi trong series Big little lies. Tuy nhiên, đặt cạnh những cái tên đầy thực lực như Nicole Kidman, Reese Witherspoon hay Frances McDormand, những gì mà đại chúng nhắc về Kathryn hầu hết chỉ xoay quanh ngoại hình xinh xắn.

Ngược lại, Sasha Calle lại không có danh tiếng như Kathryn trước khi bước chân lên màn ảnh DC. Thậm chí, The Flash cũng là dự án điện ảnh đầu tay của cô nàng. Ngay từ khi hé lộ tạo hình nhân vật, Sasha Calle đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Sinh năm 1995, nữ diễn viên nổi bật với gương mặt sắc nét và mái tóc ngắn cá tính. Trước đó, tên tuổi Sasha chỉ được số ít công chúng biết đến qua một vài dự án truyền hình, nổi bật nhất là The Young and the Restless. Cũng chính bộ phim đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên trẻ triển vọng tại giải Daytime Emmy. Ngoài ra, các dự án khác của cô nàng khá mờ nhạt, diễn xuất cũng chưa để lại bất kỳ ấn tượng nào với khán giả.

Supergirl là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Sasha.

“Bình hoa di động” trên màn ảnh siêu anh hùng

Xuất hiện trong Quantumania, nhân vật của Kathryn Newton bị đánh giá là “điểm tối”. Cô nàng không trưng trổ được nhiều kỹ năng hành động. Trong khi đó, nét diễn nội tâm còn quá non nớt. Mỹ nhân 26 tuổi giữ nguyên một biểu cảm trong hầu hết thời lượng phim. Mọi thứ càng trở nên khập khiễng khi màn trình diễn của cô nàng được đặt cạnh những cái tên thực lực như Jonathan Majors, Michelle Pfeiffer hay kể cả là Paul Rudd.

Chính vì vậy, nhân vật của cô không tạo được “chemistry” với các bạn diễn, dù được ưu ái với thời lượng lên hình khá nhiều. Lối diễn vụng về cũng khiến hành trình trưởng thành của nhân vật trở nên thiếu thuyết phục, khó tạo thiện cảm với khán giả.

Trước Kathryn Newton, Cassie Lang (phiên bản trưởng thành) từng thuộc về Emma Fuhrmann. Thực chất, nhân vật này nằm trong chính sách phát triển lâu dài của hãng, với mục tiêu tạo ra thế hệ anh hùng mới trong tương lai. Xuyên suốt 15 năm hoạt động, Marvel hầu như không recast các vai diễn. Vậy nên, việc thay đổi gương mặt thủ vai con gái Ant-Man khiến nhiều người ngạc nhiên.

Chia sẻ với Nerdbunker, đạo diễn Peyton Reed cho biết muốn xây dựng một phiên bản Cassie Lang trưởng thành, có lý tưởng riêng về việc trở thành anh hùng. Đặc biệt, cô bé đang cố gắng chứng minh vị thế của mình, cũng như bức xúc vì những hành động của người cha. Xem xét trên nhiều khía cạnh, Kathryn Newton có vẻ sẽ là người hợp vai nhất.

Song, thực tế có vẻ như đi ngược lại những gì mà Peyton Reed tưởng tượng.

Nhân vật của Kathryn Newton trở nên mờ nhạt trước màn trình diễn của các đồng nghiệp gạo cội.

Trên màn ảnh DCEU, Sasha Calle cũng có màn thể hiện đáng quên không kém. Nữ diễn viên sinh năm 1995 thủ vai Supergirl - chị họ của Superman - đồng thời là người nắm giữ Codex, báu vật huyết thống của hành tinh Krypton. Nhân vật không xuất hiện ở dòng thời gian gốc. Thay vào đó, khi Barry Allen/The Flash du hành quá khứ để thay đổi lịch sử, anh vô tình bị lạc vào thực tại nơi Supergirl đang bị giam giữ.

Sau khi được giải cứu, nữ siêu nhân quyết định trợ giúp Barry chiến đấu với đội quân của tướng Zod, ngăn cản hắn hủy diệt thế giới. Nhân vật gây được chú ý với một số cảnh hành động. Song, ấn tượng chủ yếu lại tới từ hiệu ứng âm thanh và hình kỹ xảo. Ngoài ra, cũng giống như Kathryn Newton, Sasha Calle diễn khá dở trong những cảnh cần biểu lộ cảm xúc. Diễn xuất của cô bị một số cây bút nhận xét là “nhạt” và “đơ”.

Điều này càng thể hiện rõ ràng hơn khi Supergirl chung nhóm với Batman và Barry Allen. Hai bạn diễn của cô đều có màn trình diễn xuất sắc, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình và khán giả trên toàn thế giới. Nếu Ezra Miller có thể “một mình cân hai vai”, với đa dạng sắc thái và nhiều phen khiến người xem rơi nước mắt, thì phiên bản Người Dơi của tài tử Michael Keaton cũng để lại ấn tượng khó phai cùng nhiều hoài niệm.

Tựu trung, Kathryn Newton hay Sasha Calle, trên màn ảnh Marvel hay DC, đều chưa thể chinh phục khán giả. Chính vì vậy, các dự án riêng về hai nhân vật của họ trong tương lai nhiều khả năng còn bị bỏ ngỏ một thời gian dài. Nguyên nhân chủ yếu là rủi ro doanh thu, do dễ bị khán giả quay lưng.

Ngoài ra, màn “thừa kế hào quang” dễ dãi của thế hệ siêu anh hùng mới cũng khiến khán giả hâm mộ không mấy dễ chịu. Nhiều ý kiến cho rằng, các hãng phim đang quá bất công, vì thế hệ siêu anh hùng trước đó từng phải “trầy da tróc vảy” mới có thể từng bước chạm đến vinh quang người hùng.