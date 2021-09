Mỹ nhận sai trong vụ không kích làm 10 thường dân thiệt mạng ở Kabul

Giới chức quốc phòng Mỹ thừa nhận vụ không kích ngày 29/8 nhắm vào mục tiêu ở thủ đô Kabul chỉ làm 10 thường dân thiệt mạng mà không tiêu diệt được phần tử IS nào.

Trong buổi họp báo hôm 17/9, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie thừa nhận 10 người chết trong vụ không kích hôm 29/8 ở Kabul dường như không phải phần tử IS, cũng như không tạo ra mối đe dọa trực tiếp cho lực lượng Mỹ khi đó đang đóng ở sân bay Kabul, theo Guardian.

"Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn hữu của những người đã thiệt mạng. Vụ không kích được thực hiện với niềm tin sẽ ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng vào lực lượng của chúng tôi cũng như những người di tản ở sân bay. Nhưng đó cuối cùng lại là một sai lầm, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất", tướng McKenzie cho biết.

Ông McKenzie nói vụ không kích không phải một quyết định vội vàng. Quân đội Mỹ đã nỗ lực giảm thiểu thương vong cho dân thường, nhưng "sai lầm nghiêm trọng" đã xảy ra.

Khi được hỏi ai sẽ phải chịu trách nhiệm sau vụ tấn công nhầm này, tướng McKenzie nói quân đội Mỹ đang tiếp tục tiến hành quy trình điều tra.

Hiện trường vụ không kích ở Kabul hôm 29/8. Ảnh: Los Angeles Times.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mục tiêu trong vụ không kích ngày 29/8 là Zemari Ahmadi, một nhân viên làm việc cho tổ chức Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ phân phát thực phẩm cho thường dân Afghanistan.

Tình báo Mỹ khi đó tin rằng ôtô của Ahmadi chở thuốc nổ sử dụng nhằm tấn công khủng bố sân bay Kabul.

Theo New York Times, "mối liên hệ duy nhất giữa Ahmadi với IS dường như chỉ là tương tác vô hại, thoáng qua" với một số người ở địa điểm mà quân đội Mỹ tin là một nhà an toàn của IS ở Kabul.

Mối liên hệ này đã khiến quân đội Mỹ có những phân tích sai lầm, dẫn đến vụ không kích nhắm vào ôtô của Ahmadi khiến người này và 9 thành viên gia đình thiệt mạng.

Cũng trong ngày 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lên tiếng thừa nhận quân đội Mỹ đã phạm sai lầm trong vụ không kích.