Mỹ nhân nhóm Brave Girls bị lộ tin hẹn hò rapper hơn 10 tuổi

Minyoung và Verbal Jint gây chú ý với tin tức hẹn hò. Cặp sao chênh lệch 10 tuổi, thường hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động âm nhạc.

Star News đưa tin về mối quan hệ của Minyoung (Brave Girl) và Verbal Jint. Nữ thần tượng và nam rapper đang hoạt động với tư cách ca sĩ và nhà soạn nhạc. Bởi vậy, cặp sao có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc. Ngoài ra, hai người thường hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động âm nhạc.

Minyoung tham gia sáng tác ca khúc Walking và The Will of Blackness trong album của Verbal Jint phát hành vào tháng 4/2021. Trong phần chú thích những người góp công trong album có ghi Kkodu-ram. Đây là biệt danh của Minyoung. Tên này đã được đăng ký với Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc.

Cặp sao đã hẹn hò trong 2 năm. Ảnh: Soompi.

Một nguồn tin tiết lộ với Star News cặp sao hẹn hò khi Brave Girls trở nên nổi tiếng với ca khúc Rollin.

Tin tức cặp sao hẹn hò đang gây chú ý tại Hàn Quốc. Phóng viên của Joy News 24 liên hệ với công ty quản lý của nam rapper về tin này. Phía Verbal Jint cho biết: "Họ đã hẹn hò được 2 năm. Tuy nhiên, hiện tại cặp sao đã chia tay".

Minyoung (sinh năm 1990) bắt đầu sự nghiệp ca hát với tư cách thành viên của nhóm ZZBest, với cái tên là Ina. Đến 2015, nhóm tan rã. Vào năm 2016, Minyoung tham gia vào nhóm Brave Girls.

Verbal Jint (sinh năm 1980) tên thật là Kim Jin Tae. Anh là rapper kiêm nhạc sĩ. Nam rapper ra mắt vào năm 2001 và nổi tiếng với những tác phẩm có tính sáng tạo. Năm 2015, Verbal Jint góp giọng trong ca khúc I của Taeyeon.