Mỹ nhân nào là nàng A Kha đẹp nhất trong ‘Lộc đỉnh ký’?

Lộc đỉnh ký 1984 là phiên bản chuyển thể đầu tiên từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng của cố nhà văn Kim Dung. Vai diễn A Kha - người vợ xinh đẹp nhất và được Vi Tiểu Bảo yêu chiều nhất - trong phim được giao cho Thương Thiên Nga. Nữ diễn viên sinh năm 1962 là hoa đán hàng đầu của TVB thập niên 1980. Cô trở thành sao hạng A tại showbiz Hong Kong chỉ sau một năm hoạt động nghệ thuật nhờ bộ phim Once Upon an Ordinary Girl, đóng cặp cùng Trương Quốc Vinh.