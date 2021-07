Mỹ nhân 'Mission Impossible' bị chột mắt trong phần 7?

‘Doctor Strange 2’ kết nối chặt chẽ với ‘WandaVision’

0

Nữ diễn viên Elizabeth Olsen đã chia sẻ về sự kết nối chặt chẽ giữa mini-series "WandaVision" với tác phẩm “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sắp ra mắt.