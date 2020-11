Mỹ nhân mệnh danh ‘ác nữ quốc dân’ của màn ảnh Hàn

Lee Yoo Ri là nữ diễn viên có thực lực, chuyên trị vai phản diện trong nhiều bộ phim Hàn. Vì vậy, tên tuổi cô từng gắn liền với biệt danh “ác nữ quốc dân”.

Lee Yoo Ri là mỹ nhân quen mặt với nhiều khán giả yêu phim truyền hình Hàn. Cô vừa hoàn thành bộ phim Lie After Lie. Tác phẩm lên sóng vào ngày 4/9 và kết thúc vào hôm 24/10, để lại nhiều dư âm cho nữ diễn viên. Ít ngày sau đó, trong một bài phỏng vấn với trang Newsen, Lee Yoo Ri đã tiết lộ những kỷ niệm cùng sự cố khiến cô bị thương trên phim trường.

Trích lại bài phỏng vấn đó, trang Soompi nhận định Lee Yoo Ri là một diễn viên nữ có phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn cố gắng mang đến sự hoàn hảo cho vai diễn của mình. Vì nhập vai quá xuất sắc, đặc biệt là khi sắm vai phản diện, cô từng bị khán giả ghét bỏ, gán cho biệt danh “ác nữ quốc dân”. Bản thân Lee Yoo Ri cũng đã có lần tự nhận cô là nhân vật phản diện bị ghét nhất màn ảnh Hàn.

10 năm và cú bật đầu tiên

Lee Yoo Ri sinh năm 1980, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại Seoul, Hàn Quốc. Cô bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật thông qua những vai diễn không tên trong một số bộ phim như Best Theater, Hur Jun từ năm 1999. Hai năm sau, nữ diễn viên chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp với vai phụ trong bộ phim School 4 (2001).

Lee Yoo Ri chờ đợi tới 10 năm mới có cú bật đầu tiên. Ảnh: Marie Claire.

Trong 10 năm tiếp theo, Lee Yoo Ri miệt mài đóng phim nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng. Bước ngoặt chỉ đến khi cô nhận lời tham gia bộ phim Twinkle Twinkle (Ước mơ lấp lánh) của đài MBC vào năm 2011. Tác phẩm lấy đề tài gia đình này đã đưa tên tuổi Lee Yoo Ri đến gần hơn với công chúng.

Twinkle Twinkle chưa phải là cú bật ấn tượng nhất của nữ diễn viên. Tận dụng danh tiếng có được từ bộ phim trên, Lee Yoo Ri tiếp tục bứt phá ở tác phẩm truyền hình nổi tiếng Jang Bo Ri is Here! (tựa Việt: Trái tim trong sáng). Vai phản diện Yeon Min Jung đã khẳng định năng lực cũng như độ chín trong diễn xuất của cô.

Twinkle Twinkle và Jang Bo Ri is Here! giúp Lee Yoo Ri khẳng định tên tuổi. Ảnh: TV Report.

Với vai diễn ấy, Lee Yoo Ri được xướng tên cho giải Daesang danh giá (Grand Prize) tại MBC Drama Awards năm 2014. Mỹ nhân 40 tuổi nhận được 385,434 phiếu (khoảng 54%) trong tổng số 712,300 phiếu bình chọn từ khán giả, đồng thời, đứng thứ hai - chỉ sau Kim Soo Hyun - trong danh sách “Diễn viên của năm” do Gallup Korea đưa ra.

Biệt danh “ác nữ quốc dân”

Thành công của Jang Bo Ri is Here! đã giúp sự nghiệp của Lee Yoo Ri thăng hoa, nhưng cũng mang về cho cô một vài rắc rối. Theo Allkpop, do nhập vai phản diện quá đạt, nữ diễn viên từng hứng chịu phản ứng tiêu cực của khán giả. Một người qua đường thậm chí còn giận dữ gọi Lee Yoo Ri là “cô ả xấu xa” trong lúc ngôi sao đang thực hiện một cảnh quay ngoài trời. Video ghi lại khoảnh khắc đó từng lọt top trending trên mạng xã hội ở Hàn Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài MBC, khi được hỏi về sự cố trên, Lee Yoo Ri bộc bạch: “Đó là lần đầu tiên tôi bị chỉ trích thẳng mặt. Trước đây, tôi được khen là người tử tế, nhưng giờ tôi nghĩ mình đã trở thành ác nữ quốc dân mất rồi!”.

Nữ diễn viên từng bị gọi là "cô ả xấu xa" vì nhập vai phản diện quá đạt. Ảnh: Marie Claire.

Song, bỏ qua khía cạnh tiêu cực của câu chuyện, nữ diễn viên xem đó như là dấu hiệu ngầm thừa nhận khả năng diễn xuất của cô. Vai phản diện Yeon Min Jung là cú lột xác của Lee Yoo Ri, một hình tượng mới mẻ, khác biệt với các vai diễn hiền lành hoặc chỉ đơn thuần là bướng bỉnh, cứng đầu trước kia.

Người đẹp họ Lee tin rằng dù khán giả dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích cô vì vai diễn, họ vẫn là những người biết cách nhìn nhận và thưởng thức. “Ngay cả khi bạn thể hiện vai phản diện, họ vẫn thích bạn ác một cách triệt để chứ không phải nửa vời”, cô nói.

Diễn ác xuất thần, diễn bi cũng thành công

Lee Yoo Ri chia sẻ rằng khi cô bị gán mác “ác nữ quốc dân” do vai phản diện Yeon Min Jung, một số người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng. Trong suy nghĩ của họ, hình tượng ác nữ có thể là một gánh nặng cho nữ diễn viên và mong cô hóa thân thành những nhân vật tử tế.

Lee Yoo Ri đã chọn cách cân bằng. Sau Jang Bo Ri is Here!, cô linh hoạt chọn vai, khi biến thành ác nữ, lúc lại hóa nhu mì. Lee Yoo Ri có thể "cân" tốt nhiều kiểu nhân vật, từ phản diện, chính diện, có số phận bi kịch hay tính cách hài hước... Nhờ đó, mỹ nhân 40 tuổi nhận được nhiều lời khen có cánh về khả năng biến hóa.

Lee Yoo Ri sở hữu kỹ năng diễn xuất linh hoạt. (Ảnh: Marie Claire).

Kể từ năm 2014 đến nay, Lee Yoo Ri vẫn duy trì chỗ đứng vững chắc ở mảng truyền hình. Theo Kstar-holic, cô được xem là “nữ hoàng rating phim cuối tuần” trên màn ảnh Hàn. Nữ diễn viên tiếp tục "bỏ túi" thêm nhiều tác phẩm chất lượng như Super Daddy Yeol (2015), The Promise (2016), My Father Strange (2017), Hide and Seek (2018)… cùng nhiều giải thưởng danh giá tại lễ trao giải thường niên của các đài truyền hình.

Hồi tháng 10 vừa qua, Lee Yoo Ri trở thành gương mặt bảo chứng rating cho kênh Channel-A thông qua bộ phim Lie After Lie. Tập cuối của tác phẩm đạt tỷ suất 8.2% trên toàn quốc - một thành tích xuất sắc so với nhiều bộ phim từng phát sóng trên kênh truyền hình nói trên. Lie After Lie đã phá kỷ lục tỷ suất người xem, trở thành phim ăn khách nhất lịch sử Channel-A, nhờ Lee Yoo Ri.