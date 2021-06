Mỹ nhân 'Ký sinh trùng' bị gọi tên trong vụ bê bối

Theo lời phóng viên Kim Yong Ho, Han Ye Seul và Jo Yeo Jung nhận được sự chăm sóc đặc biệt bởi một CEO có tiếng.

Ngày 7/6, All Kpop đưa tin diễn viên Jo Yeo Jung bị gọi tên trong bài chia sẻ của phóng viên Kim Yong Ho. Cụ thể, ngày 6/6, trên kênh YouTube Garo Sero Institue, Kim Yong Ho đăng tải video có tựa đề "CEO who takes care of Han Ye Seul and Jo Yeo Jung" (CEO nào đã điều hành Han Ye Seul và Jo Yeo Jung).

Theo đó, bên cạnh Han Ye Seul, phóng viên này cho hay Jo Yeo Jung cũng là cái tên trong một vụ việc "bẩn thỉu".

"Nếu không phải vì Han Ye Seul, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thêm Jo Yeo Jung vì cô ấy là diễn viên đáng ngưỡng mộ. Câu chuyện với cô ấy hoàn toàn khác. Năm 2013, đại diện một công ty giải trí đã tới Macao đánh bạc cùng một diễn viên. Tôi có hóa đơn của ngày hôm đó. Thậm chí, tôi có đủ thông tin về lượng khách tới sòng bạc".

Jo Yeo Jung là người đẹp nổi tiếng của Ký sinh trùng. Ảnh: All Kpop.

Sau đó, Kim Yong Ho tuyên bố rằng CEO Ji đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hai diễn viên là Han Ye Seul và Jo Yeo Jung. Cuối video, nam phóng viên cho biết câu chuyện này còn nhiều điều để nói.

Thời gian gần đây, khán giả xứ kim chi dành sự quan tâm cho Han Ye Seul. Dispatch đưa tin Ryu Sung Jae - bạn trai của Han Ye Seul - có quá khứ làm trai bao. Ryu Sung Jae từ bỏ công việc này khi bắt đầu hẹn hò với Han Ye Seul. Theo Dispatch, Ryu Sung Jae còn lừa đảo các khách hàng.

Một nguồn tin khác chia sẻ với Dispatch rằng Han Ye Seul biết quá khứ của bạn trai nhưng đã cố che giấu và nói rằng anh này là diễn viên. Hành động của Han Ye Seul khiến công ty quản lý tức giận, dẫn đến cuộc tranh cãi giữa đôi bên.

Han Ye Seul vướng nhiều ồn ào sau khi công khai bạn trai. Ảnh: IGNV.

Không chỉ vậy, Han Ye Seul bị đưa tin sử dụng ma túy tại hộp đêm Burning Sun năm 2019, đối diện với sự chất vấn từ khán giả, cô chia sẻ: "Phải mất hơn 2 năm cho một vụ kiện, xin hãy bình tĩnh chờ đợi". Ye Seul cũng yêu cầu phóng viên Kim Yong Ho chịu trách nhiệm về việc khơi mào cho bê bối đời tư Ryu Sung Jae - bạn trai cô, đẩy cả hai vào vòng xoáy thị phi.

Về phía Jo Yeo Jung, nữ diễn viên sinh năm 1981 nhận được nhiều hơn sự chú ý sau khi vào vai bà Park trong bom tấn Ký sinh trùng. Bắt đầu hoạt động sự nghiệp điện ảnh từ năm 1999, nhưng Yeo Jung luôn bị nhận xét không nổi bật. Tới năm 2010, cô vào vai chính Chun Hyang trong phim cổ trang Người hầu. Thành công của bộ phim này giúp Yeo Jung được khán giả gọi với cái tên "Nữ hoàng cảnh nóng". Từ đó, cô xuất hiện nhiều hơn trong những dự án lớn.