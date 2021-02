Mỹ nhân Kpop bị chê bất tài

Trước đó, khi cùng Yuna (ITZY), Jang Won Young (IZ*ONE), Arin (Oh My Girl) cover ca khúc của APink ở sự kiện âm nhạc cuối năm của KBS, Shuhua cũng nhận nhiều lời chê bai. Khán giả chỉ ra cô nhiều lần nhảy chậm nhịp so với đồng nghiệp. Biểu cảm của nữ thần tượng cũng gượng gạo và trông mờ nhạt hơn hẳn Yuna, Jang Won Young hay Arin.