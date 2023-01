Mỹ nhân hứa hẹn bứt phá trong năm 2023

Nicola Peltz đã có năm 2022 thành công trên phương diện truyền thông nhờ siêu đám cưới với Brooklyn Beckham.

Theo Glamour, nhiều dự án phim được mong đợi trong năm nay vì có sự góp sức của những gương mặt nữ đang lên. Từ hệ thống phim chiếu rạp đến dịch vụ phát trực tuyến, người yêu phim kỳ vọng Nicola Peltz, Jennie (BlackPink) hay Halle Bailey sẽ có một năm thành công với dự án mà họ đặt nhiều tâm huyết.

Nicola Peltz

Nicola Peltz đã có một năm 2022 thành công trên phương diện truyền thông nhờ siêu đám cưới với Brooklyn Beckham. Từ đây, khán giả mới biết đến cô nhiều hơn. Nhưng đến năm 2023, chắc chắn ái nữ tỷ phú sẽ nhẵn mặt trong các dự án phim lớn, hứa hẹn gặt hái thành công.

Sắp tới, Nicola thủ vai người mẫu Playboy Dorothy Stratten có phận đời bi thảm, bị chồng giết hại dã man trong mini series Welcome to Chippendales. Song song đó, cô đảm nhận vai trung tâm, đồng thời là biên kịch kiêm đạo diễn tác phẩm độc lập Lola James. Phim này lấy bối cảnh ở Trung Mỹ năm 2002, xoay quanh Lola James (Nicola đóng), 19 tuổi, đang cố gắng tiết kiệm đủ tiền để đưa em trai Arl ra khỏi ngôi nhà độc hại của họ.

Khi được hỏi về sự nghiệp đang trên đà phát triển, vợ Brooklyn chia sẻ với Grazia: "Tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa, nhưng thú thật, tầm nhìn của tôi còn hạn hẹp. Tôi chỉ cố gắng làm hết mình và công nhận những thành quả đạt được để từ đó phấn đấu cho mục tiêu tiếp theo. Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi vui lắm".

Nicola Peltz trong tạo hình siêu mẫu xấu số Dorothy Stratten. Ảnh: Pop Sugar.



Jennie Ruby Jane

Jennie Ruby Jane, thành viên đình đám của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink, từng bước xâm nhập vào thị trường Hollywood thông qua bộ phim mang tên The Idol. Với sự kết hợp giữa Jennie, Lily Rose-Depp và The Weeknd, tác phẩm truyền hình của HBO dự kiến gây sốt khi phát hành vào thời gian tới.

Khi những hình ảnh đầu tiên của Jennie trong phim được công bố, khán giả hào hứng trước diện mạo gợi cảm của thần tượng. Cô chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm với nụ cười ma mị trong phòng tắm. "Chúng tôi thực sự ấn tượng khi Jennie thử sức làm diễn viên. Hy vọng rằng cô ấy sẽ có nhiều dự án hơn nữa sau The Idol", Glamour viết.

Chia sẻ trải nghiệm lần đầu tham gia phim, Jennie nói: "Ngay khi vừa đọc xong kịch bản, tôi đã nhận thấy cốt truyện rất hấp dẫn. Tôi muốn xuất hiện cùng mọi người trong bộ phim này. Cảm giác cực kỳ hào hứng và tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người có thể đón nhận phim một cách nồng nhiệt".

Chưa rõ diễn xuất của Jennie ra sao, nhưng với tầm ảnh hưởng hiện tại, giới chuyên môn tin rằng cô sẽ giúp bộ phim bùng nổ trên phương diện truyền thông toàn cầu.

Jennie, Kristen Stewart và Lily-Rose Depp trong show thời trang của Chanel ở Paris (Pháp). Ảnh: Vogue.



Halle Bailey

Insider nhận định phiên bản live-action của The Little Mermaid là một trong 10 bom tấn đáng chờ đợi nhất 2023. Thủ vai nàng tiên cá Ariel là ngôi sao da màu Halle Bailey. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng tạo hình của diễn viên chính không phù hợp và “đạp đổ” hình tượng nàng tiên cá vốn đã quen thuộc với tuổi thơ khán giả so với bản gốc, song nếu nhìn tích cực, đây là cơ hội giúp Halle minh chứng màu da không phải thước đo của tài năng.

"Mái tóc xoăn tít của tôi khi kết hợp cùng màu tóc đỏ nguyên bản sẽ tạo thành một thứ đặc biệt đấy. Trang phục, những chiếc vây xinh, hay mọi thứ, thật tuyệt vời làm sao. Tôi cảm thấy biết ơn khi có thể hòa trộn bản chất của mình vào nhân vật này", Halle tâm sự về vai diễn trên Entertainment Weekly.

Không chỉ The Little Mermaid, bộ phim âm nhạc The Color Purple cũng là tác phẩm đáng quan tâm của diễn viên 23 tuổi trong năm.

Halle Bailey thuộc lứa diễn viên gen Z sẽ hoạt động sôi nổi trong năm nay. Ảnh: People.

Talia Ryder

Talia Ryder sinh năm 2002, là diễn viên sân khấu và điện ảnh người Mỹ. Với khán giả đại chúng, cô từng không phải gương mặt có độ nhận diện cao. Tuy nhiên kể từ sau vai diễn đột phá Hortensia trong vở nhạc kịch Matilda the Musical, cơ hội mới liên tục đến với Talia, giúp cánh cửa sự nghiệp của cô trở nên rộng mở.

"Từ vai thiếu nữ đi cùng anh họ đến thành phố New York để phá thai trong Never Rarely When Always, ngôi sao gen Z gây ấn tượng khi đảm nhận nhân vật nữ sinh trung học cá tính mạnh mẽ ở Do Revenge. Cô ấy đã làm tốt nhiều vai trò khác nhau", Glamour dành lời khen ngợi mỹ nhân trẻ tuổi.

Trong năm 2023, có 3 phim của Talia được ra mắt, bao gồm Joika, Little Death và Dumb Money. Nữ diễn viên tự đặt ra thử thách cho chính mình, rằng năm nay phải thăng hạng về khả năng diễn xuất lẫn hiệu ứng tích cực từ các phim mà cô tham gia.

Talia Ryder có vẻ ngoài nổi bật. Ảnh: Vogue.

Kathryn Newton

Được ký hợp đồng cho vai con gái của minh tinh từng giành giải Oscar Reese Witherspoon trong Big Little Lies là mơ ước của nhiều cô gái trẻ, thế nhưng tham vọng của diễn viên sinh năm 1997 chưa dừng ở đó. Glamour nhận định Kathryn Newton sắp bùng nổ với các dự án được đầu tư kỹ lưỡng.

Vào ngày 17/2, bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania sẽ ra mắt. Trong phim, cô vào vai Cassie Lang, con gái của Scott Lang/Người Kiến (Paul Rudd thủ diễn). Kathryn nói về nhân vật: "Tôi không hoàn hảo, cực kỳ thiếu kiên nhẫn nhưng lại muốn trở thành anh hùng. Tôi biết mình đang làm gì và tôi nghĩ Cassie Lang cũng vậy. Cô ấy là một kẻ hỗn loạn đang cố gắng học cách trở thành người tốt".

Bên cạnh Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong bộ phim hài Lisa Frankenstein và tác phẩm tiểu sử sắp phát hành mang tên Winner.

Reese Witherspoon là gương mặt tiềm năng của màn ảnh rộng Hollywood. Ảnh: Elle.

Stephanie Hsu

Stephanie Hsu có cơ hội hợp tác cùng minh tinh Dương Tử Quỳnh trong phim Everything Everywhere All at Once (2022) - dự án độc lập thành công bậc nhất năm 2022 - với vai thực thể đa vũ trụ Jobu Tupaki. Giới phê bình không ngớt lời khen ngợi cho diễn xuất biến hóa của ngôi sao gốc Á. Thành công này tạo đà để Stephanie tiếp tục bứt phá trên hành trình tiếp theo.

Ngôi sao được đào tạo tại trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York sẽ sớm tái ngộ khán giả trong bộ phim của nhà sản xuất Adele Lim, đóng cùng Ashley Park - diễn viên được yêu mến qua Emily in Paris. Không chỉ vậy, Stephanie còn xuất hiện trong loạt phim sắp ra mắt Poker Face. Bộ phim này sẽ nối dài chuỗi dự án của cô từ đây đến năm sau.

Stephanie Hsu sinh năm 1990, là người Mỹ gốc Trung Quốc. Trong sự nghiệp, cô từng thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở SAG Awards và giải thưởng tương tự tại Critics' Choice Awards.

2023 hứa hẹn là năm bứt phá của Stephanie Hsu. Ảnh: New York Times.