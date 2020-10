Mỹ nhân Hàn liên tục che chắn khi xuất hiện trên thảm đỏ

Cảnh tình cảm của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji thu hút khán giả

0 1

Tập cuối của “It’s Okay to Not Be Okay” (Điên thì có sao) được mở đầu bằng cảnh mặn nồng của đôi chính do Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đảm nhận.