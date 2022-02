Mỹ nhân Hàn được gọi là Lọ Lem đời thực

Jun Ji Hyun, Claudia Kim và một số nữ diễn viên được gọi là "Lọ Lem đời thực" khi lấy chồng giàu có, giống số phận của họ trong các bộ phim truyền hình.

Theo SCMP, nếu là người hâm mộ cuồng nhiệt của K-drama, khán giả từng phấn khích trước những mối tình lãng mạn của diễn viên chính. Những câu chuyện theo mô-típ hoàng tử - Lọ Lem, người bình thường lấy chồng giàu có thời gian dài chiếm sóng màn ảnh nhỏ.

Một số ngôi sao đã tái hiện phiên bản chính họ trong phim ngoài đời thực. Việc lấy chồng siêu giàu, những buổi cầu hôn xa hoa khiến các diễn viên Hàn Quốc dưới đây được gọi là "Lọ Lem đời thực".

Jun Ji Hyun và những thị phi bủa vây

Năm 2012, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Jun Ji Hyun - một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất mọi thời đại và là nữ hoàng quảng cáo xứ kim chi - kết hôn với Choi Joon Hyuk.

Sao phim Vì sao đưa anh tới quen biết chồng hiện tại từ ngày còn học cấp hai. Theo Mydaily, Choi Joon Hyuk xuất thân trong gia đình danh giá. Lee Young Hee - bà nội chồng của Jun Ji Hyun là nhà thiết kế hanbok nổi tiếng ở Hàn Quốc, trong khi đó ông nội của Choi Joon Hyuk điều hành doanh nghiệp thép có tiếng.

Sau một thời gian làm việc cho Bank of America, Choi Joon Hyuk chọn kinh doanh cho gia đình. Năm 2020, chồng của Jun Ji Hyun chính thức trở thành CEO và là cổ đông lớn nhất của Alpha Assets.

Theo Maeil Business Newspaper, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Choi Joon Hyuk. Doanh thu bán hàng của công ty tăng gấp 7 lần lên 9,1 triệu USD chỉ một năm sau khi anh về nắm.

Jun Ji Hyun nhiều lần bị tung tin ly hôn chồng đại gia. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, điều khiến hôn nhân của Jun Ji Hyun được mệnh danh là "mối tình đẹp như phim Hàn" nhờ màn cầu hôn của Choi Joon Hyuk. CEO giàu có bất ngờ đưa vợ đến Nhật Bản và thực hiện lời cầu hôn. Hai người còn được khen xứng đôi khi ngoại hình của Choi Joon Hyuk không thua kém tài tử nào.

Hôn nhân viên mãn khiến Jun Ji Hyun không ít lần bị thị phi bủa vây. Sao phim Chuyện tình biển xanh phải nhờ công ty đích thân lên tiếng khi bị đồn ly hôn chồng đại gia.

Culture Depot phủ nhận tin đồn ác ý khiến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cô bị ảnh hưởng. Công ty của nữ diễn viên đồng thời dọa kiện vlogger Garo Sero vì thông tin sai sự thật.

"Chúng tôi có kế hoạch áp dụng hành động pháp lý mạnh mẽ với các hành vi phát tán tin đồn sai sự thật và bình luận ác ý", Culture Depot tuyên bố.

Mỹ nhân Fantastic Beasts vướng tin lấy chồng vì tiền

Nữ diễn viên Soo Hyun (còn được biết đến với nghệ danh là Claudia Kim) được công chúng biết đến sau khi tham gia một số bộ phim của Hollywood như Avengers: Age of Ultron và Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Cha Min Geun (còn được gọi là Matthew Shampine).

Claudia Kim từng bị chỉ trích lấy chồng vì tiền do ngoại hình chênh lệch của cả hai. Ảnh: Mydaily.

Theo JoongAng Daily, chồng của Soo Hyun từng là tổng giám đốc của công ty WeWork Hàn Quốc. Anh gia nhập công ty từ những ngày WeWork gặp khó khăn và chỉ đạo công ty khởi nghiệp đi đến thành công.

Hiện tại, WeWork Labs có hơn 800 chi nhánh tại 125 thành phố khắp thế giới. Star News đưa tin giá trị thị trường của doanh nghiệp này được định giá khoảng 47 tỷ USD .

Cặp doanh nhân - diễn viên kết hôn tại khách sạn Shilla - một trong những địa điểm tổ chức tiệc cưới đắt đỏ nhất Hàn Quốc.

Sau khi lấy chồng đại gia, Claudia Kim liên tục bị nói cưới Cha Min Geun chỉ vì tiền. Gia đình hai bên đã phủ nhận thông tin trên và chúc phúc cho đôi vợ chồng.

Búp bê xứ Hàn lấy chồng giàu có

Nữ diễn viên Han Chae Young được mệnh danh là “búp bê Barbie của Hàn Quốc”. Cô nổi tiếng với khán giả sau khi tham gia diễn xuất trong Cô nàng bướng bỉnh (2005).

Năm 2007, cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Choi Dong Joon. Chồng của nữ diễn viên xuất thân từ gia đình tài chính giàu có. Choi được công chúng biết đến với tư cách là phó chủ tịch của Medcare Hàn Quốc và giám đốc điều hành của công ty công nghệ HBK.

Búp bê Barbie xứ Hàn có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia. Ảnh: @han_chae_young.

Giống với vợ chồng "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, họ biết nhau trước khi Han Chae Young ra mắt trong vai trò diễn viên năm 2000.

Theo công ty quản lý, nữ diễn viên và chồng gặp nhau ở Mỹ từ năm 1998, làm bạn một thời gian trước khi quyết định hẹn hò và đi đến kết hôn.

Màn cầu hôn hoành tráng của Choi Dong Joon thời gian dài gây xôn xao dư luận.

Đại gia người Hàn Quốc chi 6 triệu USD mua nhẫn kim cương nặng 5 carat và xe hơi thể thao sang trọng để cầu hôn diễn viên nổi tiếng.

Sau tiệc cưới xa hoa, "búp bê Barbie Hàn Quốc" chuyển đến sống tại biệt thự rộng khoảng 500 m2 ở Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Từ diễn viên đến ngôi sao mạng xã hội

Lee Si Young là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trên mạng xã hội. Cô là ngôi sao đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên nền tảng video phổ biến nhờ vào các video hài hước.

Lee Si Young kết hôn cùng doanh nhân Lee Si Young vào năm 2017. Lúc đó nữ diễn viên mang thai. Bên cạnh việc tạo ra xu hướng trên mạng xã hội cùng vợ, chồng của Lee Si Young có khiếu kinh doanh. Cho Seung Hyun là chủ sở hữu của thương hiệu nhà hàng thành công.

Lee Si Young và chồng hiện là ngôi sao trên mạng xã hội. Ảnh: Handout.

Theo Chosun Ilbo, anh bắt đầu kinh doanh từ năm 20 tuổi. Đến năm 2021, doanh thu bán hàng hàng năm của công ty đạt đến 2,13 triệu USD /năm.

Công việc kinh doanh F&B của Cho Seung Hyun bao gồm quán bar trên sân thượng ở Cheongdam-dong, nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn Quốc... Anh cũng dùng vốn để mở nhà hàng salad cho vợ.

Cuộc sống viên mãn của Shin Joo Ah ở Thái Lan

Sau khi nổi tiếng với tư cách diễn viên truyền hình, Shin Joo Ah thu hút sự chú ý của truyền thông khi kết hôn với tài phiệt người Thái Lan gốc Hoa vào năm 2014.

Sau khi gặp Sarawut Rachanakul thông qua một người bạn chung trong lúc du lịch, họ nhanh chóng làm bạn, sau đó hẹn hò và đi đến kết hôn.

Shin Joo Ah lấy chồng và có cuộc sống hạnh phúc ở Thái Lan. Ảnh: @shinjooah.

Trong các cuộc phỏng vấn, Shin Joo Ah nói cô nhận lời cầu hôn của chồng vì anh luôn quan tâm, chiều chuộng nữ diễn viên.

Với việc kinh doanh thành công của gia đình chồng, Shin Joo Ah hiện có cuộc sống xa hoa ở Thái Lan. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh dinh thự hoành tráng, lối sống giàu có của gia đình lên mạng xã hội.