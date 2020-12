Mỹ nhân Hàn đẹp hoang dại thể hiện sự xuất sắc chỉ với 2 vai diễn

Sở hữu vỏn vẹn chỉ 2 bộ phim sau 3 năm gia nhập màn ảnh, thế nhưng chừng ấy cũng đã đủ cho Jeon Jong Seo chứng minh cô sinh ra là để diễn, một cách tự nhiên, gần như bản năng.

The Call (2020) là tác phẩm thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Jeon Jong Seo. Bộ phim ra mắt vào ngày 27/11 và nhanh chóng chinh phục số đông người xem.

24 tuổi, người đẹp mới có vai diễn đầu tay ở Burning. Thời điểm đó, cô đã được xem là tân binh “đáng gờm” của điện ảnh Hàn.

26 tuổi, với bộ phim thứ hai - The Call, Jeon Jong Seo cho thấy sự biến hóa trong diễn xuất. Đảm nhận vai phản diện Young Seok, ngôi sao họ Jeon làm lu mờ bạn diễn Park Shin Hye bằng màn thể hiện thuyết phục và ám ảnh.

Một vẻ đẹp đặc biệt

“Vào lần đầu tiên gặp gỡ, tôi nhận thấy ở cô ấy dường như tồn tại nét ngây thơ rất trẻ con, nhưng đồng thời, có cảm giác ‘hai mặt’, như thể còn một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, đối lập với nét ngây thơ ấy”, Lee Chang Dong - vị đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Hàn, người phát hiện và dìu dắt Jeon Jong Seo đến gần hơn với màn ảnh rộng - đã miêu tả về thần thái của nữ diễn viên như vậy trong bài phỏng vấn với tờ The Hollywood Reporter.

Jeon Jong Seo sở hữu một vẻ đẹp đậm chất điện ảnh. Ảnh: Esquire.

Lee Chang Dong lần đầu chạm mặt mỹ nhân họ Jeon qua buổi thử vai cho bộ phim Burning (2018). Và rồi, Jeon Jong Seo lọt vào mắt xanh của ông ngay thời khắc vẻ bí ẩn từ cô được phô bày trọn vẹn.

Nữ diễn viên đến với buổi thử vai trong tâm thế cầu mong gặp may, chưa bao giờ tự tin mình sẽ được chọn. Song, tất cả như là “định mệnh sắp đặt” - theo lời Jeon Jong Seo, Lee Chang Dong đã gửi gắm vai chính Shin Hae Mi của Burning cho cô.

Bộc bạch với tờ Cinema Scope về quyết định trao vai diễn quan trọng cho một tân binh, nhà làm phim họ Lee nói: “Có lẽ tôi vô thức bị thu hút bởi một sự thật rằng tất cả đều là ‘lần đầu tiên’ đối với cô ấy. Và còn bởi vì, Jong Seo sở hữu khuôn mặt khiến ai cũng tò mò rằng không biết cô ấy đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Tôi nghĩ Jong Seo phù hợp với nhân vật Hae Mi vì điều đó”.

Jeon Jong Seo trong Burning - bộ phim đầu tiên cô tham gia diễn xuất.

Cứ như thế, bằng đôi mắt tinh tường của một đạo diễn giàu kinh nghiệm, Lee Chang Dong đã phát hiện ra một tài năng, một vẻ đẹp đặc biệt cho điện ảnh Hàn.

Một lối diễn tự nhiên, tưởng như bản năng

Jeon Jong Seo sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Thuở bé, cô theo gia đình chuyển tới Canada sinh sống. Sau khi tốt nghiệp cấp hai ở Canada, người đẹp quay trở về quê hương và tiếp tục quá trình học tập tại trường Trung học Nghệ thuật Anyang.

Ngôi sao 26 tuổi trải qua thời sinh viên trên ghế giảng đường trường Đại học Sejong, chuyên ngành Điện ảnh. Song, chẳng được bao lâu, cô bỏ dở việc học để tự do theo đuổi nghiệp diễn.

Mỹ nhân 26 tuổi có lỗi diễn tự nhiên, chân thật và đầy cảm xúc. Ảnh: Esquire.

Tự do, tưởng như đầy bản năng nhưng cũng rất vững về kỹ thuật, đó là lối diễn của Jeon Jong Seo. So với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi, lượng tác phẩm cô từng tham gia là một con số khiêm tốn. Song, vai diễn nào của Jeon Jong Seo, từ Shin Hae Mi ở Burning tới Young Seok của The Call đều toát lên vẻ dị biệt, khiến khán giả ám ảnh.

Từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nữ diễn viên đã đặt toàn bộ sự chú ý vào 3 yếu tố gồm cảm nhận, cảm giác và tự do. Cũng ở vai diễn đầu tay, cô không ngần ngại rũ bỏ xiêm y, đóng cảnh khỏa thân hay ân ái cùng bạn diễn nam.

Theo Korea Joongang Daily, khi ghi hình cho Burning, Jeon Jong Seo cảm thấy mọi thứ dường như trượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Ngày đầu trên phim trường, cô liên tục mắc lỗi. Mỹ nhân họ Jeon cảm thấy lạ lẫm trước những thuật ngữ điện ảnh được sử dụng trên trường quay.

Burning là mối duyên đến bất ngờ, giúp Jeon Jong Seo trưởng thành như ngày hôm nay.

“Dù ai đó giải thích về lý thuyết cặn kẽ đến mức nào, điều tôi cần làm chỉ là cảm nhận và trải nghiệm để làm quen với môi trường mới. Tôi đoán (việc yêu cầu diễn viên cảm nhận và chấp nhận vai diễn thay vì đưa ra định hướng) là phong cách chỉ đạo của các nhà làm phim. Điều đó có nghĩa là diễn viên không phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Thay vào đó, họ chỉ cần có khả năng chấp nhận vai diễn. Mọi thứ đều bắt nguồn từ cảm giác. Không có bất kỳ thứ cảm xúc nào được tiêu chuẩn hóa”, Jeon Jong Seo chia sẻ với tờ Korea Joongang Daily.

Có lẽ, nhờ nuông chiều sự tự do, khả năng cảm nhận và cảm giác, nữ diễn viên mới tạo ra những khoảnh khắc xuất thần.

Đạo diễn Lee Chang Dong từng tiết lộ với tờ Cinema Scope rằng cảnh Hae Mi cởi bỏ từng lớp váy áo và nhảy múa dưới thời khắc chiều tàn - một trong những phân đoạn ấn tượng nhất Burning - vốn nằm trong kịch bản phim, nhưng vũ đạo cho cảnh quay này không được lên kế hoạch, còn bản thân diễn viên chưa được luyện tập.

Cuối cùng, cảnh quay tuyệt đẹp và đầy cảm xúc mà người hâm mộ chiêm ngưỡng trên màn ảnh là kết quả từ loạt động tác tự phát của Jeon Jong Seo, không cần tập luyện, không cần kế hoạch, chỉ cần khả năng cảm nhận và cảm giác, như chính ngôi sao họ Jeon đã nói.

Cảnh quay ấn tượng của Jeon Jong Seo trong Burning.

Năm 2018, với một tân binh như Jeon Jong Seo, Burning là một hành trình. “Ở đó, tôi được yêu, được soi sáng, nhưng cũng bị ghét bỏ và lạc lối… Nó đã cho phép tôi trưởng thành”, mỹ nhân 26 tuổi giãi bày với tờ Closeup Culture.

Cô tìm thấy bài học thông qua Burning rằng phải “học cách chấp nhận ai đó thay vì diễn lại”. Jeon Jong Seo thú nhận: “Mỗi khi chấp nhận nhân vật, tôi không biết mình phải đi đâu, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình là kiểu người rất ưa phiêu lưu”.

2 năm sau Burning, người hâm mộ bắt gặp một Jeon Jong Seo khác ở The Call. Không còn là cô gái đơn độc với tâm hồn bơ vơ, buồn bã, mà là một nhân vật phản diện phức tạp, máu lạnh và điên loạn.

Một lần nữa, người đẹp lại phát huy lối diễn tưởng như hoang dại, đầy bản năng của mình.

Một gia tài diễn xuất ít nhưng “chất”

Jeon Jong Seo khởi nghiệp diễn xuất muộn nếu xét về tuổi đời và gặt hái thành công vang dội sớm nếu xét về tuổi nghề.

3 năm, 2 tác phẩm, nhưng bộ phim nào, vai diễn nào của Jeon Jong Seo cũng đều dị biệt và gây ám ảnh.

24 tuổi, người đẹp sải bước trên thảm đỏ danh giá của LHP Cannes nhờ Burning - bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Burning đón nhận nhiều lời ca tụng từ khán giả, giới chuyên môn trong và ngoài nước. “Đứa con tinh thần” của đạo diễn Lee Chang Dong không chỉ tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2018, mà còn là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên lọt vào danh sách 9 phim cuối cùng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar lần thứ 91.

Cá nhân Jeon Jong Seo cũng tỏa sáng không kém. Cô được đề cử hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc ở hàng loạt giải thưởng danh giá như Chuông vàng, Rồng xanh, Baeksang… và lọt vào danh sách 15 tài năng quốc tế bứt phá năm 2018 do các nhà phê bình của The Hollywood Reporter bình chọn.

Nhiều tờ báo và tạp chí uy tín trên thế giới như Vogue, Los Angeles Times, The New York Times, The Hollywood Reporter ca ngợi màn trình diễn của ngôi sao họ Jeon trong Burning, đồng thời, nhận định rằng cô “đã đạt được điều không tưởng đối với một tân binh”.

Năm 2020, thành công nối dài khi ở The Call, Jeon Jong Seo tiếp tục đón nhận những lời khen có cánh.

Jeon Jong Seo tiếp tục khẳng định thực lực thông qua The Call.

Cây bút Anthony Kao của trang Cinema Escapist đánh giá mỹ nhân 26 tuổi đã có “một màn trình diễn xuất sắc và diễn xuất của cô mang lại cho The Call bầu không khí căng thẳng cực độ”. Tờ South China Morning Post nhận định Jeon Jong Seo một lần nữa chứng minh cô là ngôi sao sáng giá của điện ảnh Hàn thông qua phần thể hiện trong The Call.

Gia tài diễn xuất của Jeon Jong Seo mới chỉ dừng lại ở 2 bộ phim điện ảnh, song, tác phẩm nào, vai diễn nào cũng đều là một mốc son ấn tượng.

Con đường chinh phục nghệ thuật của ngôi sao họ Jeon đang rộng mở. Có lẽ, cô sẽ tiến xa hơn, vượt khỏi biên giới Hàn Quốc, khi tác phẩm đang trong giai đoạn tiền sản xuất - Mona Lisa and the Blood Moon, hợp tác với loạt sao Hollywood như Kate Hudson, Craig Robinson chính thức ra mắt.