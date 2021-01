Mỹ nhân Hàn bị chồng phản ứng ra sao khi hôn bạn diễn?

Xuất hiện trong một tập của chương trình How Do You Play?, Kim So Yeon tiết lộ rằng Lee Sang Woo từng tạm ngưng xem Penthouse vì cảnh ngoại tình của nhân vật Cheon Seo Jin. “Tôi và bạn diễn có một số cảnh hôn. Đó là lý do đôi lúc anh ấy ngừng xem phim. Vì thế, tôi đã chọn ra một số phân đoạn ấn tượng và chỉ cho anh ấy xem những cảnh quay ấy”, ngôi sao họ Kim chia sẻ. Kim So Yeon bổ sung rằng mỗi khi phim chiếu đến cảnh hôn, cô sẽ đề nghị chồng tạm thời tránh mặt.