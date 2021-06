Mỹ nhân gốc Thái suy sụp vì những biến cố

Teigen suy sụp vì không thể mang thai lần nữa. Cô cũng bị chỉ trích bắt nạt đồng nghiệp trong quá khứ dẫn đến phải hủy hợp đồng lồng tiếng cho phim mới.

Fox News nhận định thời gian qua, Chrissy Teigen gặp phải không ít biến cố. Từ người đẹp có sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống gia đình êm ấm bên danh ca John Legend, siêu mẫu liên tiếp gặp chuyện không may khiến cô suy sụp.

Bê bối bắt nạt

Mới nhất, Fox News đưa tin Chrissy Teigen xin rút lui khỏi vai trò lồng tiếng cho bộ phim Never Have I Ever - bộ phim hài dành cho tuổi mới lớn phát sóng trên Netflix - sau khi cô bị tố cáo bắt nạt người khác. Trước đó, theo dự kiến, siêu mẫu đồng hành cùng ê-kíp trong việc sản xuất phần 2 cho Never Have I Ever.

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc người mẫu Courtney Stodden cho biết cô bị Teigen bắt nạt trong quá khứ. Năm 2011, Courtney Stodden khiến nhiều người bất ngờ khi kết hôn ở tuổi 16. Hôn phu của Stodden là nam diễn viên Doug Hutchinson (50 tuổi).

Chrissy Teigen là siêu mẫu người Mỹ gốc Thái Lan. Ảnh: People.

Thời điểm đó, Stodden đã phải nhận những tin nhắn đầy tiêu cực từ Teigen với nội dung như Stodden nên tự sát.

Sau khi bị tố cáo, nữ siêu mẫu nhận không ít chỉ trích của khán giả. Trên trang cá nhân, cô lên tiếng xin lỗi: "Không có nhiều người may mắn đủ sức chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra trong quá khứ. Tôi rất buồn khi nghĩ về những gì đã làm. Tôi xấu hổ về hành vi của mình nhưng cảm giác này chắc hẳn chẳng là gì so với những gì Stodden đã phải chịu đựng".

Teigen nói thêm ban đầu cô có ý định gửi lời xin lỗi riêng tư tới Stodden. Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện được mang ra ánh sáng, cô quyết định công khai. Teigen cho biết cố gắng sống tốt.

Không thể sinh con

Đầu tháng 4, trong cuộc phỏng vấn với People cho tạp chí Beautiful Issue, Chrissy Teigen cho biết cô không còn khả năng mang thai. Theo siêu mẫu, sau khi mất con trai vào cuối năm 2020, cô phát hiện mình không thể mang thai thêm lần nữa.

"Đối mặt với chuyện đó thật sự rất khó khăn. Tôi luôn cảm thấy khỏe mạnh và dường như không có vấn đề gì. Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, nhưng sau đó, tôi nghĩ đó không phải thất bại", Teigen tâm sự.

Trước đó, bé trai thứ ba của Chrissy Teigen mất khi còn ở trong bụng mẹ do thai lưu. Cô đã trải qua những ngày tháng đau buồn đến tột cùng. Sau tất cả, nữ siêu mẫu nhận ra cô vẫn may mắn vì đã sinh được hai con.

Bị antifan vùi dập trên mạng xã hội

Ngày 24/3, theo USA Today, Chrissy Teigen nói lời tạm biệt mạng xã hội Twitter - nơi cô được mệnh danh là "nữ hoàng đáp trả" antifan.

Trước khi xóa trang cá nhân với gần 14 triệu follower, Teigen viết: "Trong hơn 10 năm qua, các bạn là thế giới của tôi. Tôi thực lòng biết ơn thế giới mà chúng tôi đã tạo ra ở đây. Nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt bởi nó không còn mang đến những điều tích cực mà chỉ đem những nỗi đau".

Mỹ nhân gốc Thái gặp nhiều chuyện buồn trong thời gian qua.

Chrissy Teigen vốn không ngại đối đầu với những người công kích cô trên mạng xã hội. Năm 2019, Chrissy Teigen bị dư luận lôi ra làm trò đùa khi một bức ảnh của cô trong kỳ nghỉ gia đình xuất hiện trên mặt báo.

Cư dân mạng bình luận khiếm nhã về Teigen rằng vẻ mặt của ông xã John Legend kiểu như "khi bạn phát hiện ra vòng ba của vợ bạn lép kẹp". Chứng kiến lượng lớn cư dân mạng hùa theo trò đùa, Teigen trực tiếp lên tiếng trên Twitter: "Chúng tôi đã ở bên nhau 13 năm và anh ấy biết điều này từ ngày đầu gặp nhau. Mọi người có vẻ thích những bức ảnh được chỉnh sửa bằng phần mềm nhỉ? Vòng ba tôi không đẹp, đó không phải tin mới đâu".

Nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực

Chrissy Teigen sinh năm 1985, là siêu mẫu có cha người gốc Na Uy, mẹ là người Thái Lan. Ở tuổi thiếu niên, Teigen theo gia đình chuyển tới California sinh sống. Cô khởi nghiệp với tư cách người mẫu áo tắm, là gương mặt quen thuộc của Sports Illustrated Swimsuit Issue - tạp chí áo tắm nổi tiếng thế giới. Được biết đến là ngôi sao thẳng tính, không ngại chia sẻ chuyện riêng tư, khán giả cho rằng Chrissy Teigen có thêm nhiều fan và antifan cũng từ tính cách này.

Mỹ nhân gốc Thái từng khẳng định chẳng có gì là xấu hổ khi nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Trong buổi phỏng vấn với Byrdie, khi được hỏi về việc đụng chạm dao kéo, Teigen nói: "Mọi thứ của tôi đều là giả, ngoại trừ đôi má". Chrissy Teigen bật mí một trong những ca phẫu thuật kỳ lạ nhất của cô là hút mỡ ở vùng nách".



Chrissy Teigen và chồng - danh ca John Legend. Ảnh: People.

Ngoài công việc siêu mẫu, Chrissy Teigen còn được biết đến là chủ nhân một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ về chủ đề nấu ăn mang tên Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat. Teigen cũng được yêu mến khi đảm nhiệm vai trò giám khảo America's Next Top Model, MC của Lip Sync Battle, The View.

Bên cạnh đó, truyền thông nhận định hôn nhân là một trong những thành công của cuộc đời Chrissy Teigen. Năm 2013, siêu mẫu kết hôn với danh ca John Legend sau 6 năm hẹn hò và trở thành một trong những cặp sao có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Cả hai hiện sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD, sống trong những căn biệt thự đắt đỏ. Họ có với nhau hai người con là Luna (5 tuổi) và Miles (3 tuổi). Cả hai bé đều ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bởi vợ chồng Teigen vốn gặp khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên.