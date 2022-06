Mỹ nhân Gen Z thay thế nữ chính bom tấn ‘The Witch 2’

Từng thống trị các phòng vé Hàn Quốc ngay sau khi khởi chiếu, phần 2 của The Witch là một trong những tác phẩm điện ảnh được khán giả mong đợi nhất năm 2022. Theo nhà sản xuất, tiếp nối câu chuyện còn đang dang dở ở phần 1, The Witch 2: The Other One kể về cô gái duy nhất sống sót trong viện nghiên cứu bí mật bị tàn phá “Ark”. May mắn trốn thoát ra thế giới bên ngoài nhưng cô phải tiếp tục đối mặt với những thế lực mới đang cố gắng truy đuổi mình.