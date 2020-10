Mỹ nhân 'Fast and Furious' và Timothée Chalamet đã chia tay?

Từng quấn quýt nhau như hình với bóng, Timothée Chalamet và bạn gái hơn 5 tuổi bị nghi đã đường ai nấy đi.

Theo E! News, Timothee Chalamet và Eiza Gonzalez không tương tác với nhau trong nhiều tháng qua. Người thân cận với cặp sao nói có thể họ đã chia tay.

"Timothee không ở cùng Eiza một thời gian. Họ không còn quấn quýt nhau kể từ chuyến đi mặn nồng ở Cabo San Lucas, Mexico", nguồn tin của tờ báo cho biết.

Trong khi đó, một nguồn tin khác nói rằng trong lần trò chuyện gần đây với Eiza, nữ diễn viên không đề cập đến bạn trai và nói nhiều về vấn đề độc thân.

Truyền thông cho rằng cặp diễn viên đã chia tay. Ảnh: E! News.

Timothee Chalamet là người thường xuyên thể hiện tình cảm khi yêu, đôi khi bị nhận xét lố lăng. Tuy nhiên, anh và mỹ nhân Fast and Furious đã im hơi lặng tiếng khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ này.

Ngôi sao Dune luôn tỏ ra tích cực và lạc quan trên mạng xã hội. Nhưng trong bài viết ngày 7/8, anh đăng bức ảnh selfie kèm câu trích dẫn đáng suy ngẫm của nhà văn Bob Dylan: "Kẻ nào không bận sống thì bận chết". (Nếu không sống hết mình và tận dụng tối đa cuộc sống, thì chỉ đang tồn tại và đang tiến về phần mộ của mình).

Qua chia sẻ của Chalamet, truyền thông cho rằng anh chán nản về cuộc sống hiện tại, nghi vấn chuyện tình cảm không suôn sẻ.

E! News đã liên hệ với đại diện Chalamet và Eiza để nghe phản hồi, tuy nhiên cả hai đều chưa lên tiếng.

Bộ đôi công khai quan hệ tình cảm hồi tháng 6. Ảnh: Daily Mail.

Tài tử Call Me By Your Name và diễn viên người Mexico công khai quan hệ tình cảm trong kỳ nghỉ dưỡng ở Cabo San Lucas hồi tháng 6. Suốt chuyến đi đó, cả hai như không thể tách rời nhau. Paparazzi liên tục ghi lại khoảnh khắc họ dành cho nhau những hành động thân mật. Nhỏ hơn Eiza 5 tuổi nhưng Timothee tỏ ra chững chạc, ân cần với bạn gái.

Trước khi hẹn hò người đẹp Fast and Furious, Timothee Chalamet yêu Lily-Rose Depp trong 2 năm. Lần cuối cùng hai người xuất hiện bên nhau là tháng 10/2019. Đến nay Chalamet vẫn tiếc nuối vì để mất con gái Johnny Depp.