Mỹ nhân 'Fast and Furious' bị sa thải

Gina Carano không còn được hãng Lucasfilm trọng dụng sau những phát ngôn gây tranh cãi của cô trên mạng xã hội.

Trong tuyên bố hôm 10/1, đại diện Lucasfilm nói: "Chúng tôi quyết định dừng làm việc với Gina và không có kế hoạch nào trong tương lai dành cho cô ấy. Các bài đăng của cô đã phỉ báng bản sắc văn hóa và tôn giáo của những người khác. Hành động này không thể chấp nhận được".

Trước động thái của công ty sản xuất phim Mỹ, ngôi sao 39 tuổi vẫn giữ im lặng.

Gina Carano bị chỉ trích vì phát ngôn xúc phạm người Do Thái. Ảnh: Newsweek.

Trước đó, hôm 9/1, Gina Carano đăng bài viết dài với nội dung: "Không phải binh lính Đức Quốc xã mà những người hàng xóm, thậm chí trẻ em, cũng đã đánh đập người Do Thái nếu thấy họ xuất hiện trên đường phố.

Lịch sử đã được chỉnh sửa nên hầu hết dân thời nay không nhận ra rằng trước khi dễ dàng bị giết bởi đội quân Đức Quốc xã, người Do Thái vốn đã bị ghét vì những chính sách của chính phủ. Chuyện đó có khác gì ghét một người nào đó vì quan điểm chính trị của họ?".

Gina Carano đã xóa bài đăng nhưng dân mạng chụp lại được và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn phim ảnh. Hashtag #FireGinaCarano bắt đầu lan truyền trên Twitter để chỉ trích sự lộng ngôn, xúc phạm người Do Thái của nữ diễn viên.

Nhiều người dùng đã "gắn thẻ" hãng Lucasfilm và công ty mẹ Disney trong các bài đăng yêu cầu loại Carano khỏi các bom tấn tiếp theo.

Trước đó, các fan chỉ trích cô không xứng đáng tham gia phim của Lucasfilm vì những phát ngôn liên quan đến người chuyển giới, gian lận cử tri và đại dịch Covid-19.

Tháng 12/2020, Lucasfilm công bố khởi động dự án Rangers of the New Republic, một phần phim phụ của The Mandalorian. Gina Carano lúc đó được dự đoán sẽ trở lại vai diễn nữ chiến binh Cara Dune. Tuy nhiên, Lucasfilm vẫn chưa công bố dàn cast chính nên nhiều khả năng Carano không thể góp mặt ở dự án này.

Từ võ sĩ, Gina Carano có bước chuyển mình thành ngôi sao phim hành động. Ảnh: Pinterest.

Gina Carano sinh năm 1982, là nữ võ sĩ tự do và ngôi sao của MMA có bước chuyển mình thành công trên lĩnh vực diễn xuất. Cô từng tham gia loạt phim kinh phí lớn như Fast & Furious 6, Deadpool, The Mandalorian...

Riêng với Fast & Furious 6 (2013), cô được giới phê bình đánh giá cao cho vai phải diện Riley Hicks - nhận vật cấp dưới của Luke Hobbs nhưng đồng thời là gián điệp hai mang và là bạn gái của Owen Shaw.