Mỹ nhân đổi đời nhờ một vai diễn

Jeon Jong Seo vượt qua 2.000 ứng viên để được nhận vai chính trong "Burning" ngay lần đầu casting. Sắp tới, cô trở lại màn ảnh với series "Money Heist" bản Hàn.

Phiên bản làm lại của Hàn Quốc cho tác phẩm truyền hình Tây Ban Nha ăn khách Money Heist - tên đầy đủ Money Heist: Korea - Joint Economic Area - sẽ ra mắt ngày 24/6.

TV series về băng đảng trộm cướp khét tiếng quy tụ dàn diễn viên Park Hae Soo, Yoo Ji Tae, Yunjin Kim... Jeon Jong Seo, nữ diễn viên thủ vai Tokyo (thành viên được cho là ngông cuồng nhất của băng đảng), đang nhận được sự quan tâm lớn.

"Ở tuổi 28, Jeon Jong Seo có sự nghiệp thành công. Cô được xem là một trong những ngôi sao đang thăng tiến của Hàn Quốc. Chúng tôi tin bản làm lại của Money Heist sẽ đưa tên tuổi cô ấy lên tầm cao mới", cây bút Umesh Bhagchandani của SCMP nhận định.

Tỏa sáng từ vai diễn đầu tiên

Jeon Jong Seo sinh ngày 5/7/1994 ở Seoul, Hàn Quốc nhưng sau đó sang Canada định cư cùng gia đình. Đến độ tuổi trung học, cô mới trở về quê hương và trúng tuyển Đại học Sejong, chuyên ngành Điện ảnh.

Đáng lẽ Jong Seo được công nhận là diễn viên đã trải qua các khóa đào tạo bài bản. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành chương trình học, cô đã rút tên khỏi trường và theo đuổi con đường tự do hơn.

Theo trang web của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Jong Seo dừng học sau một năm vì không cảm thấy hứng thú với bài giảng. Cô muốn có những trải nghiệm thực tế.

Tháng 8/2017, Jong Seo gia nhập công ty quản lý và thử vai cho bộ phim Burning. Là diễn viên non kinh nghiệm và chưa có bất kỳ thành tích nào, Jong Seo đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua 2.000 ứng viên để được chọn vào vai chính. Cô có cơ hội diễn xuất cùng các tên tuổi Yoo Ah In và Steven Yeun.

Hình ảnh đối lập của Jeon Jong Seo trong phim Burning (trái) và The Call. Ảnh: SCMP.

Lee Chang Dong - đạo diễn của phim - chia sẻ: "Lần đầu nhìn thấy Jeon Jong Seo, tôi cảm thấy cô ấy toát lên sự ngây thơ trẻ con, nhưng đồng thời ẩn chứa nét bí ẩn, lãnh đạm. Tôi thực sự bị cô ấy cuốn hút".

Truyền thông Hàn Quốc nhận xét diễn viên 28 tuổi có gương mặt lạ, thần thái lạnh lùng và cao ngạo, rất hợp với chất điện ảnh. Nhan sắc và diễn xuất của ngôi sao họ Jeon được khai thác triệt để qua vai diễn cô hàng xóm Shin Hae Mi nhẹ nhàng và lãng đãng.

Bộ phim thành công giúp cô chóng vươn lên hàng ngũ diễn viên triển vọng, được gọi là "nàng thơ mới" của điện ảnh Hàn Quốc.

Sau thành công của Burning, Jong Seo tiếp tục tạo tiếng vang với tác phẩm giật gân The Call (2020). Trong phim, cô thủ vai Young Sook - cô gái có nội tâm phức tạp, liên tục biến đổi từ trạng thái trẻ trung, nghịch ngợm đến tàn nhẫn, máu lạnh. Diễn xuất của Seo còn nổi bật hơn cả đàn chị Park Shin Hye trong phim.

Khán giả đặc biệt ám ảnh với hình ảnh cô gái trẻ ngây thơ tìm cách cứu bản thân thoát khỏi xiềng xích của mẹ kế cho đến sát nhân vô nhân tính qua màn nhập vai đầy ấn tượng của Jong Seo.

Trên mạng xã hội, người xem cho biết ánh mắt sắc lạnh và nụ cười điên loạn của nhân vật Young Sook khiến họ cảm thấy rợn cả người.

Vai Young Sook đã giúp cô thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Baeksang lần thứ 57.

Tên tuổi vươn tầm quốc tế

Theo SCMP, thực lực của Jeon Jong Seo đã được Hollywood công nhận với tác phẩm Mona Lisa and the Blood Moon (2021), đóng cùng Zac Efron và Kate Hudson.

Mona Lisa and the Blood Moon thuộc thể loại giả tưởng, phiêu lưu do Ana Lily Amirpour xây dựng kịch bản và đạo diễn, nội dung xoay quanh cô gái có sức mạnh thần bí, trốn khỏi trại tâm thần và đến sống ở New Orleans.

Tác phẩm nhận được lời mời tham dự Liên hoan phim Venice lần thứ 78. Điều này đồng nghĩa Jong Seo là bóng hồng Hàn Quốc duy nhất tham dự liên hoan phim hàng đầu Italy hồi năm 2018.

Jeon Jong Seo và bạn diễn Steven Yeun trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2018. Ảnh: SCMP.

Thực tế, tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1994 đã vượt khỏi lãnh thổ Hàn Quốc sau khi thủ vai nữ chính trong bộ phim chính kịch, kỳ bí Burning. Phim này được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2018 và trở thành phim đầu tiên của Hàn Quốc lọt vào danh sách 9 phim ngắn tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar.

Không chỉ vậy, Jong Seo còn nhận giải Diễn viên mới xuất sắc tại Asian Film Critics Association Awards và có tên trong danh sách 15 tài năng quốc tế đột phá 2018 do The Hollywood Reporter bình chọn.

"Đó là khoảnh khắc khó quên", cô gái 28 tuổi chia sẻ với Straits Times về lần đầu sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes với tư cách một ngôi sao điện ảnh.

Cây bút Umesh Bhagchandani của SCMP đánh giá lợi thế ngoại hình cùng khả năng diễn xuất ổn định hứa hẹn về tương lai tươi sáng hơn nữa Jeon Jong Seo ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Lee Choong Hyun và Jeon Jong Seo hẹn hò sau lần hợp tác trong The Call. Ảnh: @jeonjongseo_fanpage.

Thành công hôm nay của Jong Seo phải kể đến sự hỗ trợ đắc lực từ đạo diễn Lee Choong Hyun của The Call. Công ty quản lý My Company của nữ diễn viên xác nhận hai người đã hẹn hò sau lần hợp tác chung. Mối quan hệ của bộ đôi đang phát triển tốt đẹp.

“Trong quá trình ghi hình The Call, tình cảm đến với chúng tôi theo cách tự nhiên. Tôi và anh Lee bắt đầu hẹn hò gần đây. Hầu hết người xung quanh đều biết rằng chúng tôi đang yêu nhau", nữ diễn viên chia sẻ.