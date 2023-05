'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' khoe dáng với bikini

Sắp tới, cô sẽ xuất hiện trong loạt phim Mask Girl và bộ phim truyền hình My Man Is Cupid. Trong My Man Is Cupid, Nana vào vai Oh Baek Ryun - cựu quân nhân làm việc tại bệnh viện thú cưng 24 giờ. Oh Baek Ryun được nhiều người yêu mến và theo đuổi nhưng tất cả đều phải đối mặt với tình huống cận kề cái chết khi mối quan hệ của họ với cô bắt đầu phát triển. Vì thế, Oh Baek Ryun luôn từ chối những người đến với mình.