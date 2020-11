Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị tẩy chay vì kinh doanh 'lý lẽ sống'

Gwyneth Paltrow và Katherine Heigl từng là những mỹ nhân được người hâm mộ yêu thích. Song, hành xử không đúng mực cùng những lộng ngôn khiến hình tượng của họ trở nên xấu xí.

Người khen, kẻ chê là chuyện "thường như cơm bữa" với người nổi tiếng. Trên thế giới, không ít trường hợp nghệ sĩ từng được yêu thích bậc nhất lại trở thành "con ghẻ" trong mắt công chúng chỉ vì hành động thiếu kiểm soát, đề cao chủ nghĩa cá nhân. Hai mỹ nhân Gwyneth Paltrow và Katherine Heigl là ví dụ điển hình.

Kẻ đáng ghét vì thích nói giáo điều

"Thật ư? Bị ghét hơn cả Chris Brown? Là tôi? Thật luôn? Bất ngờ đấy", phản ứng của Gwyneth Paltrow khi biết cô "vinh dự" đứng đầu danh sách Ngôi sao bị ghét nhất của Star Magazine năm 2013. Sự việc thêm phần nực cười với nữ diễn viên khi trước đó vài ngày, cô được tạp chí People bình chọn là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Paltrow đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với New York Times: "Rốt cuộc tôi bị ghét vì tôi thực sự đáng ghét hay tôi bị ghét vì đẹp".

Gwyneth Paltrow nhận giải Oscar cho vai diễn trong Shakespears in Love. Ảnh: Getty.

Theo phân tích từ Entertainment Weekly và The Guardians, diện mạo hơn người chỉ đóng góp phần nhỏ trong luồng chỉ trích tiêu cực hướng tới Gwyneth Paltrow. Nguyên nhân bao quát hơn là việc nữ diễn viên "thích thuyết giảng đạo lý, khuyên răn mọi người sống thanh thản hơn với tư cách của một người có nhiều đặc quyền".

Gwyneth Paltrow vụt sáng thành ngôi sao điện ảnh trẻ vào cuối những năm 1990. Đời tư của cô từ đây được chú ý và trở thành vấn đề thu hút dư luận. Nữ diễn viên được ví như nàng công chúa thời hiện đại, sinh ra đã "ngậm thìa vàng".

Mỹ nhân 48 tuổi từng theo học tại trường tư thục dành cho giới thượng lưu Spence - biểu tượng của sự bóng bẩy, hoàn hảo ở Manhattan. Với xuất thân gia đình nổi trội, Gwyneth Paltrow cũng bước vào Hollywood một cách đạo mạo. Bố cô là đạo diễn, nhà sản xuất Bruce Paltrow, trong khi mẹ là nữ diễn viên gạo cội Blythe Danner. Gia đình Paltrow còn có mối quan hệ hảo hữu với đạo diễn Steven Spielberg.

Gwyneth Paltrow có sự nghiệp điện ảnh ấn tượng. Cô từng nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc với Shakespears in Love (1998). Từ năm 2008, từ minh tinh màn bạc, Gwyneth Paltrow trở thành con ghẻ trong mắt công chúng khi chuyển hướng sự nghiệp sang kinh doanh phong cách sống thông qua trang web Goop.

Các nhà phê bình "lột trần" vẻ đẹp của Gwyneth Paltrow và thẳng thừng miêu tả cô là "người phụ nữ da trắng sung túc mắc chứng rối loạn ăn uống".

Trên Goop, Gwyneth Paltrow chia sẻ với khán giả chuỗi mẹo đời sống mà truyền thông đánh giá là "ngớ ngẩn" và "hão huyền".

Nữ diễn viên từng gợi ý cho người hâm mộ danh sách vật dụng "phải có" như áo choàng tắm trị giá 298 USD hoặc tấm thảm Mông Cổ với mức giá tối thiểu 1.098 USD . Năm 2013, cô chào bán quà tặng Giáng sinh gồm một khẩu súng cao su trị giá 100 USD cho bé và bộ đồ ngủ có giá 531 USD cho mẹ. Những gợi ý được đánh giá là "vớ vẩn" (theo New York's Daily News), "thái quá" (theo Yahoo.com) và "lố bịch" (theo Radar).

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2013 quảng bá cho dự án Goop. Ảnh: Getty.

Trong khi nhiều người nổi tiếng tìm mọi cách để hạ thấp sự giàu có của bản thân, Gwyneth Paltrow lại phô trương mặt sung sướng của giới nghệ sĩ. Cô thậm khiến một bộ phận khán giả cảm thấy tồi tệ vì tiêu chuẩn "cuộc sống lý tưởng" lại được đánh giá bằng những món đồ vật chất.

Trước mọi lời chỉ trích, mỹ nhân 48 tuổi đáp trả: "Tại sao tôi phải giả vờ rằng bản thân không có tiền".

Năm nay, Gwyneth Paltrow vẫn thuộc nhóm nghệ sĩ bị ghét nhất còn Goop nhận chỉ trích do quảng bá bí quyết chăm sóc sức khỏe phản khoa học thông qua phim tài liệu The Goop Lab.

Theo Variety, ông Simon Steven - giám đốc điều hành Cục Sức Khỏe quốc gia Anh - nhận định: "Bộ phim truyền bá sản phẩm chăm sóc sức khỏe mờ ám và các quy trình trị liệu nguy hiểm như chăm sóc da bằng máu".

"Cô ta cho rằng kem chống nắng hóa học có hại cho cơ thể nhưng ủng hộ việc đưa cà phê và nước vào đại tràng để thải độc - một phương pháp chứa đầy rủi ro về ức khỏe", ông Simon Stevens nói tiếp.

Judy Berman, cây viết tờ Time, nhận xét: "Điều khó chịu đến từ nhãn hàng là phong thái đầy thuyết phục của Gwyneth Paltrow, kết hợp một chút khoa học vô căn cứ và vài câu cổ vũ nữ quyền".

Tháng 8, Entertainment Weekly dành riêng cho Gwyneth Paltrow bài viết với tựa đề "Tại sao nhiều người ghét cô ấy". Tờ báo nhận định vấn đề lớn nhất của Gwyneth Paltrow hiện nay bắt nguồn từ việc rời xa sự nghiệp điện ảnh và nuôi gia đình bằng việc kinh doanh phong cách sống bằng những giáo lý vô bổ.

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Năm 2008, sự nghiệp Katherine Heigl đảo chiều sau một đêm khi cô tuyên bố rút khỏi giải thưởng Emmy. Động thái tưởng chừng cao cả nhưng lại mất lòng nhiều người trong cuộc. Từ đây, Heigl đối diện với loạt phàn nàn của các đồng nghiệp, khiến cô bị vạch trần nhân cách và lọt vào "danh sách đen" của Hollywood.

Khởi nghiệp diễn xuất từ những năm tuổi vị thành niên, Katherine Heigl được chú ý chủ yếu nhờ gương mặt ưa nhìn.

Tạo hình của Katherine Heigl trong Grey's Anatomy. Ảnh: Mirror.

Con đường danh vọng khởi sắc khi Katherine Heigl có được vai phụ trong series Grey's Anatomy (2005 đến nay) - một trong những show truyền hình có rating cao nhất lịch sử nước Mỹ. Dự án đưa ngôi sao vượt nhiều tên tuổi "máu mặt" và chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Emmy 2007.

Từ đây, Katherine Heigl có những vai chính đầu tiên trong sự nghiệp - Knocked Up (2007) và 27 Dresses (2008). Cát-xê của nữ diễn viên cũng tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn, từ 300.000 USD (trong Knocked Up) lên 6 triệu USD (trong 27 Dresses).

Năm 2008, Katherine Heigl được AskMen - website dành cho nam giới - vinh danh là Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh. Truyền thông Mỹ gọi nữ diễn viên là "hình mẫu của phụ nữ và người tình trong mộng của đàn ông".

Với danh vọng đang ở đà tăng không phanh, Katherine Heigl được kỳ vọng tiếp tục chiến thắng tại Emmy 2008. Song, nữ diễn viên bất ngờ thông báo rút lui với lý do "vai diễn không được cung cấp đấy đủ yếu tố để thắng giải".

"Trong mùa Grey's Anatomy 4, tôi không cảm thấy được tạo điều kiện để thể hiện vai diễn một cách tốt nhất. Trong nỗ lực duy trì danh tiếng của giải thưởng, tôi quyết định tự xóa tên khỏi danh sách. Ngoài ra, tôi cũng không muốn tước đi cơ hội của một nữ diễn viên mà được trao cho những điều tôi không có", nữ diễn viên tuyên bố.

Thông cáo trên đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ phía người hâm mộ cũng như đồng nghiệp của Katherien Heigl.

Shonda Rhimes, người sáng tạo loạt phim Grey's Anatomy, khẳng định bà cảm thấy bị xúc phạm vì sự trả treo của ngôi sao 40 tuổi.

"Nhân vật của Heigl không nhận được nhiều sự chú ý trong mùa mới vì chính cô ta yêu cầu thuyên giảm cường độ làm việc. Tôi nhận được phản hồi về căng thẳng trên phim trường và tin đồn xoay quanh việc Heigl muốn rời khỏi loạt phim. Cách ứng xử của cô ta cũng không khác nào một 'diva'", Rhimes phản hồi.

Nhận thấy danh tiếng tụt dốc, Heigl cố gắng nhận thêm ba vai diễn điện ảnh kinh phí lớn. Trong đó, cô đóng cùng Gerard Butler trong bộ phim hài lãng mạn The Ugly Truth (2009). Bộ phim thành công thương mại khi thu về 205 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trong khi mức vốn chỉ 38 triệu USD .

Katherine Heigl đóng cặp với Gerard Butler trong The Ugly Truth. Ảnh: Cinema Blend.

Tuy nhiên, hành xử thiếu tôn trọng đồng nghiệp khiến Katherine Heigl nhận liên tiếp trái đắng trong sự nghiệp. Nhà sản xuất Grey's Anatomy thanh lý hợp đồng với ngôi sao vào năm 2010.

Năm 2011, cô tham gia dự án phim hài New Year's Eve do Garry Marshall đạo diễn và nhận loạt chỉ trích thậm tệ về chuyên môn. Tiếp theo, Heigl hóa thân vào vai chính trong One for the Money (2012) - "bom xịt" phòng vé khi chỉ thu về 36 triệu USD , đồng nghĩa lỗ vốn 4 triệu USD . Đặc biệt, vai diễn giúp nữ diễn viên lần đầu nhận đề cử Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên tệ nhất.

Ngoài những thất bát về diễn xuất, Katherine Heigl còn phải nhận loạt phản hồi tiêu cực từ đồng nghiệp. The Hollywood Reporter (2013) dẫn nguồn một người từng cộng tác với Katherine Heigl trong Life As We Know It: "Cô ấy có rất nhiều yêu cầu và làm tốn thời gian trong mỗi ngày quay. Từ vấn đề về tủ phục trang tới những câu hỏi về kịch bản và những yêu cầu cá nhân".

Một thành viên khác trong ê-kíp 27 Dresses cũng than vãn tương tự về Katherine Heigl: "Nữ diễn viên có những yêu cầu mà kể cả những ngôi sao lớn nhất cũng chưa chắc đòi hỏi. Lần đó, Heigl muốn được ở trong căn phòng lớn nhất, xịn nhất, dành cho tổng thống ở khách sạn The Bristol".

Nhiều năm sau khi rời khỏi Grey's Anatomy, Katherine Heigl từng mong muốn được quay lại hoàn thành hậu truyện và bị nhà sản xuất khước từ.

Thời gian dài "ngập sâu" trong thất bại, khiến Katherine Heigl phần nào nhận thức được tính chất của lời nói năm đó. Trong cuộc phỏng vấn năm 2016, nữ diễn viên tiết lộ cô đã tìm gặp Shonda Rhimes để xin lỗi và bày tỏ sự xấu hổ.

Từ đây, sự nghiệp diễn xuất của Katherine Heigl đã có những dấu hiệu tích cực khi cô được mời vào series ăn khách Suits, thay thế cho Meghan Markle năm 2018. Gần nhất, cô cũng bắt đầu bấm máy với Firefly Lane, loạt phim Netflix dựa trên tiểu thuyết của Kristin Hannah.