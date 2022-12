Mỹ nhân cổ trang mới của màn ảnh xứ Hàn

Sau thành công vang dội ở phần 1 với vai nữ chính do Jung So Min đảm nhận, phần 2 Alchemy Of Souls gây nhiều tranh cãi ngay sau khi công bố thông tin vai trò chủ chốt do Go Yoon Jung đảm nhận. Thế nhưng, Alchemy Of Souls 2 lại có khởi đầu khá thuận lợi với rating khả quan. Theo Nielsen Korea, tập đầu của phim ghi nhận rating trung bình toàn quốc là 6,7%, đứng đầu trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh.