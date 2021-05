'Mỹ nhân có đường cong đạt tỷ lệ vàng' kiếm 2 tỷ USD như thế nào?

Sau khi thành lập Honest Company, Jessica Alba chuyển hướng từ mỹ nhân nổi tiếng Hollywood sang doanh nhân thành đạt.

Mới đây, Financial đưa tin công ty The Honest Company do Jessica Alba sáng lập và điều hành được định giá khoảng 2 tỷ USD .

Từ một người đẹp được mệnh danh là “mỹ nhân duy nhất có đường cong đạt tỷ lệ vàng”, cô dần rút lui khỏi showbiz, về chăm sóc gia đình và thực hiện đam mê kinh doanh.

Theo Medium, câu chuyện từ diễn viên nổi tiếng nhất nhì Hollywood trở thành doanh nhân thành đạt truyền cảm hứng cho nhiều người.

Khởi nghiệp

Những năm 2005-2007, tên tuổi của Jessica phủ sóng khắp nước Mỹ. Sau khi thành công với Fantastic Four và Sin City, cô nằm trong danh sách những mỹ nhân nổi tiếng ở Hollywood. Tạp chí FHM từng vinh danh nữ diễn viên là Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2007.

Đến năm 2015, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí khác. Lần này, Jessica Alba không còn mặc gợi cảm, xuất hiện trong những bộ trang phục thời trang. Cô diện vest bảnh bao, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Forbes với tư cách là nữ doanh nhân.

Thời điểm đó, cô được tạp chí Mỹ đưa vào danh sách Những người phụ nữ tự lập giàu nhất nước Mỹ. Bởi, thương hiệu cô đang điều hành là doanh nghiệp đi lên từ con số không.

Tuy chính thức ra mắt thương hiệu năm The Honest Company 2011, nhưng thực tế Jessica Alba ấp ủ ước mơ kinh doanh từ năm 2008.

Trong The Honest Life - cuốn tự truyện vào danh sách bán chạy của New York Times - sao phim Sin City cho biết cô ấp ủ kinh doanh khi đang mang thai con đầu lòng.

Jessica Alba có bước chuyển từ ngôi sao Hollywood sang doanh nhân thành đạt. Ảnh: Women Health.

Vì đang mang thai, cô nhạy cảm với các chất tẩy rửa, sản phẩm ngoài da. Dù sử dụng bột giặt dành cho trẻ em, cô vẫn bị nổi mẩn, phát ban. Cảm giác ngứa và sưng tấy do chất tẩy rửa khiến cô bị ám ảnh. Trong quá khứ, cô từng nhập viện vì dị ứng. Vì vậy, cô không muốn con mình sinh ra gặp trường hợp tương tự.

“Nếu chất tẩy rửa được bán trên thị trường dành cho trẻ sơ sinh gây ra dị ứng cho người lớn, điều đó thật nguy hiểm cho trẻ nhỏ”, Alba nghĩ.

Theo Forbes, Jessica Alba không chỉ dành cả đêm nghiên cứu ở Google, cô tìm đến nhà Tiến sĩ Philip J. Landrigan, chuyên gia dịch tễ học để tìm hiểu về chất hóa học sử dụng trong mỹ phẩm.

Sau khi tìm hiểu, nữ diễn viên biết rằng Đạo luật Kiểm soát Chất độc hại chưa được cải cách kể từ khi ban hành năm 1976. Có hơn 80.000 hóa chất có khả năng gây hại đã được đưa vào Mỹ mà không được kiểm tra. Thời điểm đó, chỉ có 11 trong số này bị cấm.

Sau đó, Alba hợp tác với tổ chức Safer Chemicals thực hiện các cuộc vận động hành lang để ủng hộ Đạo luật Hóa chất An toàn của Thượng nghị sĩ Frank Lautenberg, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và sự an toàn cho các sản phẩm tiêu dùng.

Tuy nhiên, hành trình của Jessica Alba gặp nhiều khó khăn. Cô thất vọng với những gì diễn ra ở Điện Capitol. “Họ luôn hỏi tôi có phải là phe Dân chủ không, hay là Cộng hòa. Tôi đã trả lời ‘Tôi đứng về phía con người’ nhưng lại bị bỏ qua”, nữ diễn viên trả lời phỏng vấn GSG.

Khi tìm hiểu những mặt hàng xung quanh, cô phát hiện kể cả sản phẩm gắn mác “thân thiện với môi trường”, đắt gấp 5 lần các sản phẩm thông thường vẫn có thành phần độc hại.

Trong cuộc phỏng vấn podcast với Forbes, nữ diễn viên cho biết cô từng tự làm sản phẩm tẩy rửa bằng giấm, baking soda và tinh dầu. Alba tiết lộ cô bị chồng phàn nàn vì khiến nhà cửa bị ám mùi như đồ ăn.

Sau nhiều thắc mắc, cô chủ động liên hệ với Christopher Gavigan - lãnh đạo của tổ chức phi lợi nhuận tên Healthy Child Healthy World.

Tuy không thể giải đáp hết mọi câu hỏi của Jessica Alba, nhưng với tư cách là phụ huynh có con nhỏ, anh hiểu sự thất vọng của nữ diễn viên.

Theo Forbes, sau khi trò chuyện và cảm thấy cùng chí hướng, Christopher Gavigan và Jessica Alba quyết định hợp tác. Tuy nhiên, thời điểm đó Jessica Alba bận rộn với những dự án phim ảnh như Valentine's Day, Little Fockers và Machete.

Đến năm 2011, sau khi dành 8 tháng tìm hiểu và tự tin bản thân trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tiêu dùng, cô quyết định cùng Gavigan phác thảo kế hoạch kinh doanh, cuối cùng cho ra mắt thương hiệu Honest Company - công ty mà ngày nay được định giá đến 2 tỷ USD .

Thành công từ những lần bị từ chối, miệt thị

Trong một cuộc phỏng vấn với Tony Gonzalez, Jessica Alba cho biết cô không sợ hãi khi bị công kích hay lo lắng thất bại.

“Trong ba năm đầu khởi nghiệp, tôi từng bị nhiều người đàn ông da trắng, tuổi trung niên khinh thường, cho rằng tôi không thể thành công. Họ hay nói 'Sao cô dám? Cô đang nghĩ gì mà chuyển sang kinh doanh'. Rất nhiều người khuyên tôi nên ở yên với nghề diễn viên, đừng cố làm gì”, Alba nói trong chương trình Wide Open with Tony Gonzalez.

Trước khi thành lập công ty được định giá 2 tỷ USD , Jessica Alba từng bị nhiều công ty, chuyên gia từ chối hợp tác, trong đó có doanh nhân Brian Lee (người hiện tại là đồng sáng lập Honest Company.

Nói về lý do bị từ chối, ban đầu, cô có bản phác thảo dài 50 trang cho đề án kinh doanh mang tên Love & Honor (tạm dịch Tình yêu và Danh dự). Trong cuộc phỏng vấn với USC, Alba thừa nhận tên công ty ban đầu nghe khá buồn cười, gợi nhớ đến công ty chuyên về tiệc cưới, cô dâu.

Thành công của "mỹ nhân duy nhất có đường cong đạt tỷ lệ vàng" truyền cảm hứng cho nhiều người. Ảnh: Women Health.

Sau khi bị Brian Lee từ chối, Jessica tiếp tục tiếp cận anh và đưa ra bản phác thảo khác dễ hiểu hơn. Đề án với tên gọi Honest Company (Công ty Trung thực) với sứ mệnh "cung cấp một cách trung thực, minh bạch các thành phần, thiết kế đẹp mắt, giá cả phải chăng và dễ mua" được Lee chấp nhận.

Trong cuộc phỏng vấn với TechCrunch, Brian Lee cho biết anh thấy hứng thú với dự án tâm huyết của Jessica Alba. Thời điểm đó, vợ của Lee đang mang thai người con thứ hai, anh cũng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm an toàn cho sức khỏe.

Tuy là đồng sáng lập thương hiệu được định giá 2 tỷ USD , Jessica Alba cho biết cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình là doanh nhân thành công. Trong cuốn sách The Honest Life, Alba thừa nhận cô chỉ là người mẹ, diễn viên lấn sân sang kinh doanh. Đó là lý do vì sao trước khi thành lập Honest Company, cô phải dành nhiều năm tìm hiểu, đến học hỏi nhiều chuyên gia, thậm chí có người khuyên cô từ bỏ.

Sau bao cố gắng, Jessica Alba cuối cùng tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực kinh doanh. Cô có cú chuyển mình ngoạn mục từ một diễn viên sang doanh nhân thành công, đi lên từ con số không.

Theo Medium, hành trình khởi nghiệp của Jessica Alba ban đầu chỉ là đam mê, nhưng cuối cùng trở thành công ty sinh lợi. Trong năm 2021, công ty được định giá đến 2 tỷ USD . Theo Happi, trong khi đại dịch toàn cầu ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của nhiều công ty, doanh số bán hàng của Honest Company lại tăng đến 32% so với cùng kỳ.

Trong chương trình podcast The Skinny Confidential Him & Her, Jessica cho biết nhiều người thắc mắc liệu cô có phải người đứng sau thành công của Honest Company hay không. Nữ diễn viên cho rằng thành công của một công ty đến từ nhiều yếu tố, cô không tự nhận đó là toàn bộ công sức của mình.

Tuy nhiên, Medium cho rằng đến ngày nay Jessica Alba vẫn được biết đến là người sáng lập của công ty thân thiện với môi trường. Thành công của doanh nhân 40 tuổi là minh chứng rõ nhất cho việc chúng ta phải biết chăm chỉ để đạt được những thứ khó khăn, chấp nhận lời từ chối để cuối cùng được đền đáp.