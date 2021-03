'Mỹ nhân có đường cong đạt tỷ lệ vàng' kể lý do từ bỏ diễn xuất

Jessica Alba chia sẻ lý do khiến cô không còn mặn mà với diễn xuất và các hoạt động nghệ thuật.

Ngày 25/3, trả lời phỏng vấn tạp chí Romper, Jessica Alba tâm sự chuyện lên chức mẹ từ năm 2008 đã khiến cô thay đổi cách nhìn nhận về sự nghiệp và sức khỏe bản thân.

Nhiều người trong gia đình Alba mắc bệnh ung thư khác nhau nhưng không phải do di truyền. Ba và mẹ cô cũng bị bệnh quái ác này. Từ ngày còn trẻ, Alba cũng mang bệnh mạn tính trong người nên đã quen với mùi bệnh viện, thuốc men.

"Tôi đã phẫu thuật 5 lần trước khi lên 11 tuổi. Tôi bị dị ứng mạn tính và phải nhập viện rất nhiều lần. Trong những khoảnh khắc tồi tệ đó, tôi đã suy nghĩ về sự sống, con đường phát triển của mình sau này", Alba kể.

Jessica Alba xuất hiện gợi cảm trên tạp chí Romper. Ảnh: Romper.

Theo "mỹ nhân có đường cong đạt tỷ lệ vàng", việc sinh em bé một lần nữa thúc đẩy cô quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Cô nghĩ ai cũng sẽ hạnh phúc nhất khi có một cơ thể khỏe mạnh.

Cô nói: "Động lực của tôi không còn là nghiệp diễn xuất nữa. Tôi sẽ không bao giờ tự hỏi mình rằng 'tôi còn cơ hội diễn xuất nữa không?'. Vì thành thực mà nói, tôi từng bước lên đỉnh sự nghiệp rồi".

Từ ngày sinh bé Honor, Alba nhận ra cô khó trở lại nghệ thuật bằng sự máu lửa như đã làm. "Tôi không thể, tôi không quan tâm đến chuyện đó nữa. Đóng phim bây giờ là một cái gì đó quá lớn lao".

Jessica Alba sinh năm 1981, từng góp mặt trong Dark Angel, Honey, Sin City, Fantastic Four, Into the Blue, Idle Hands, Good Luck Chuck... Tuy nhiên, không phải phim nào cũng được đánh giá cao.

Nhiều năm qua, cô im ắng trên màn ảnh và dành thời gian cho kinh doanh, tập trung chăm sóc gia đình.

Jessica Alba bên gia đình nhỏ của mình. Ảnh: Hello Magazine.

Nhà nhân học người New Zealand công bố phép tính chuẩn đối với cơ thể phụ nữ. Theo đó, nếu chỉ số eo - hông đạt 0,7 (lấy số đo eo chia số đo vòng hông) thì được xem hoàn hảo. Jessica Alba là người duy nhất chạm mốc này.

Điều đó đồng nghĩa minh tinh Fantastic Four phù hợp với danh hiệu mỹ nhân sở hữu cơ thể hấp dẫn nhất, vượt cả "biểu tượng sex" Marilyn Monroe với chỉ số eo - hông đạt 0,69.

Ở tuổi 39, ngôi sao đã trải qua ba lần sinh nở. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được thân hình quyến rũ, vòng eo thon gọn. Chia sẻ với tạp chí Women's Health, Jessica Alba cho biết cô từng ám ảnh với việc tập thể dục để duy trì vóc dáng. "Tôi luôn tự nhủ rằng mình cần đổ mồ hôi để sụt cân, phải như vừa tham gia một cuộc đua maraton".