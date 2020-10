'Mỹ nhân có đường cong đạt tỷ lệ vàng' Jessica Alba đang ở đâu?

Cuộc sống gia đình bận rộn cộng thêm việc kinh doanh thành công khiến Jessica Alba không còn mặn mà với Hollywood.

Đầu tháng 10, Jessica Alba được truyền thông chú ý khi lên tiếng từng bị ghẻ lạnh ở Hollywood, sau đó là muốn bỏ nhà đi vì áp lực gia đình.

Người hâm mộ cảm thông, nhưng trên hết lại đặt câu hỏi Jessica Alba đang ở đâu tại Hollywood? Nếu không có thông tin trên, khán giả ít nhiều quên đi Alba từng là ngôi sao nổi tiếng. "Mỹ nhân duy nhất có đường cong đạt tỷ lệ vàng", theo nhà nhân trắc học người New Zealand, không còn tiếng vang như xưa. Cô từng được tạp chí FHM bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới năm 2007.

Từng có thời ở Hollywood, khán giả không ngừng thấy Jessica Alba phủ sóng trong các phim điện ảnh. Từ Sin City, Honey cho đến Bộ tứ siêu đẳng (Fantastic Four)... Cô là mỹ nhân nổi tiếng và được săn đón nhất nhì giai đoạn 2000-2005.

Nhưng rồi, Jessica Alba dần mất sức hút và không còn mặn mà với việc diễn xuất. Nguyên nhân vì đâu?

Hôn nhân không là lý do duy nhất

Năm 2008, Jessica Alba kết hôn. Truyền thông cho rằng đây là lý do lớn nhất Alba rời khỏi kinh đô điện ảnh.

Tuy nhiên, Celeb Spulse cho rằng đây chỉ là phần nhỏ. Bởi từ nhỏ, cô chưa bao giờ cho rằng mình sẽ gắn bó đến cùng với sự nghiệp diễn xuất.

Trong một cuộc phỏng vấn, Alba từng chỉ trích đạo diễn phim Fantastic Four vì cho rằng cô "càng khóc càng đẹp và gợi cảm, hãy tận dụng điều đó". Mặt khác, sau khi lấy chồng, "mỹ nhân có đường cong đạt tỷ lệ vàng" bắt đầu có đam mê với việc làm từ thiện.

Năm 2009, sao phim Bộ tứ siêu đẳng từng dán áp phích, quảng cáo ở trung tâm Los Angeles kêu gọi làm từ thiện. Tuy nhiên, việc tự đứng ra kêu gọi khiến nữ diễn viên vướng rắc rối. Alba bị cảnh sát triệu tập, cho rằng cô dùng danh tiếng của ngôi sao nổi tiếng để có hành vi trục lợi.

"Tôi dính líu vào một việc mà chính tôi không hưởng được đồng nào", nữ diễn viên nói sau cáo buộc. Sau đó, ngôi sao 39 tuổi lấn sân sang kinh doanh.

Cô quan tâm nhiều đến môi trường, thành lập công ty Honest và tung ra sản phẩm với tuyên bố "không gây hại cho cơ thể và thân thiện với trẻ em". Theo Celeb Spulse, Jessica Alba đã thành công khi chuyển từ một ngôi sao Hollywood sang hình tượng doanh nhân.

Mỹ nhân nóng bỏng một thời tạm gác sự nghiệp điện ảnh và tập trung vào kinh doanh.

The Honest Company liên tục thành công. Đến năm 2015, cô mở rộng sang lĩnh vực làm đẹp và tiếp tục đứng vững ở thị trường Mỹ. Cho đến năm 2017, Fortune cho biết công ty do Jessica Alba sáng lập được định giá đến 1 tỷ USD .

Đây cũng là giai đoạn Jessica Alba tạm rút khỏi Hollywood. Cô chỉ tham gia một số dự án nhỏ lẻ, ít tiếng vang và tập trung vào kinh doanh. Từ năm 2017-2019, Alba chỉ đóng hai phim điện ảnh là El Camino Christmas và Killers Anonymous nhưng không được đánh giá cao.

Jessica Alba cũng tâm huyết ra sách, cách mà nhiều doanh nhân Mỹ áp dụng. Nếu thành công, sự nghiệp kinh doanh của cô cũng phất lên.

The Honest Life của nữ doanh nhân phát hành năm 2013 thành công ngoài sức mong đợi. Cuốn sách nói về kinh nghiệm sống khỏe từng đứng thứ 8 trong danh sách bán chạy của The New York Times, giúp Jessica Alba trở thành những ngôi sao có sự nghiệp kinh doanh thành công bậc nhất Hollywood.

Sau khi ổn định sự nghiệp và trở thành doanh nhân giàu có, cô trở lại với đam mê từng theo đuổi trước khi rời xa điện ảnh. Sao phim Alita: Battle Angle trở thành đại sứ cho nhiều tổ chức từ thiện vì trẻ em, trong đó có Baby2Baby, phong trào 1Goal...

Jessica Alba và những biến cố tuổi 39

Jessica Alba được biết đến là doanh nhân thành công với khối tài sản 340 triệu USD , theo Forbes. Cô cũng vào danh sách doanh nhân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ và phụ nữ tự lập của tạp chí này.

Tuy nhiên, giữa mùa dịch Covid-19, cuộc sống của cô gặp nhiều biến động. Việc kinh doanh khó khăn kèm với việc con cái không đến trường đã khiến Alba bị stress đến mức muốn bỏ chồng.

Ngôi sao một thời của Hollywood thừa nhận điều này trong cuộc phỏng vấn đầu tháng 10. Trong talkshow của Drew Barrymore, diễn viên 39 tuổi nói khó dung hòa giữa gia đình và công việc.

Sao phim Sin City lui về chăm sóc gia đình sau thời gian gây tiếng vang ở Hollywood.

"Tôi đã nói thật với chồng và các con là phải tạm rời xa họ. Tôi phải đi xa một tuần để nghỉ ngơi. Tôi chưa rõ mình khúc mắc điều gì, chỉ biết là không thể nhìn mặt chồng và các con trong thời điểm này", cô tâm sự.

Nữ doanh nhân cho biết quá mệt mỏi khi bị các con làm phiền nhiều việc, trong khi chồng cô hiếm khi giúp đỡ, san sẻ. "Anh ấy thường biến mất mỗi khi tôi nhờ vả chăm sóc con", cô nói.

Điều đó khiến Alba khó chịu và dẫn đến việc cằn nhằn các con. "Khi tôi bị các con nói xấu tính, Cash cứ thế quay về phòng, tôi ở lại một mình và tự giải quyết", Alba than thở với đồng nghiệp Drew Barrymore.

Trước đó vài ngày, nữ diễn viên khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ từng bị ghẻ lạnh ở Hollywood. Ít ai ngờ mỹ nhân duy nhất có đường cong đạt tỷ lệ vàng, vượt mặt Marilyn Monroe từng không được trọng dụng.

Chia sẻ với Hot Ones, cô nhớ lại thời điểm từng tham gia một vai nhỏ trong Beverly Hills, 90210 hồi năm 1998. Alba nói từng bị coi thường, thậm chí bị cấm giao tiếp trên phim trường.

"Nhà sản xuất nói rằng tôi sẽ bị đuổi nếu nhìn Garth hoặc các bạn diễn khác như Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green, Tori Spelling...", ngôi sao 39 tuổi nói.

Sau phát ngôn này, Jessica Alba bị đàn chị Christine Elise chỉ trích là "đồ điên, nói dối trắng trợn".

"Không thể có điều đó xảy ra. Cô ấy bị điên à? Nếu không thích ai đó, những diễn viên xinh đẹp sẽ bỏ đi. Vụ 'không giao tiếp bằng mắt' là lời nói dối", nữ diễn viên Elise khẳng định.

Sao nữ 55 tuổi cho biết sao phim Sin City chỉ muốn được chú ý. "Tại sao Alba để ý đến chương trình phát sóng từ 30 năm trước? Cô đang thành công với công ty tỷ USD Honest cơ mà?", Elise nói.

Sao phim Beverly Hills, 90210 cho rằng câu nói của Jessica Alba khiến nhiều người hiểu sai và đánh đồng toàn bộ diễn viên phim đều mắc bệnh ngôi sao. Nhà sản xuất phim cũng lên tiếng không có điều này xảy ra.

Dưới những chỉ trích của đồng nghiệp, Alba không lên tiếng. Người hâm mộ luôn đứng về Alba và cho rằng điều này có thật. Trước đó, không ít diễn viên như Tiffani Thiessen, AnnaLynne McCord... lên tiếng nói về việc bị ghẻ lạnh.

Ngày 23/10, nhiều trang báo đưa tin Jessica Alba được đàn chị xin lỗi.

"Tôi muốn nói về chia sẻ tôi chỉ trích cô ấy là kẻ nói dối. Tuy chưa gặp mặt, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ và tin rằng Alba là người phụ nữ đáng yêu", sao phim Beverly Hills, 90210 nói.

Diễn viên 55 tuổi cũng khẳng định hoàn toàn có thể giải quyết từ 30 năm trước chứ không nên gây ồn ào như hiện tại. Song, Christine Elise vẫn gửi lời xin lỗi đến Jessica Alba vì những câu nói gay gắt.

Sau ồn ào, Jessica Alba đăng ảnh hạnh phúc với chồng, ngầm thừa nhận mâu thuẫn gia đình đã giải quyết. Ngôi sao 39 tuổi lên tiếng kêu gọi bầu cử vì một quốc gia không còn phân biệt chủng tộc.

"Vợ chồng tôi tự hào là người Mỹ gốc Latin. Chúng tôi tin tưởng vào việc giúp đỡ những người khó khăn và lên án những kẻ phân biệt chủng tộc. Hãy vì một cộng đồng yêu thương và đầy lòng vị tha", cô viết trên trang cá nhân.

Dù không còn sống nhờ hào quang của kinh đô điện ảnh Hollywood, Jessica Alba vẫn bận rộn và hài lòng với con đường mình đã chọn.