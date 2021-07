Mỹ nhân bị loại khỏi đội hình SNSD vì quá đẹp

Năm 2001, Lee Yeon Hee gia nhập SM sau khi cô đạt giải Best Features trong cuộc thi tài năng do SM tổ chức. Lee Yeon Hee từng được truyền thông Hàn Quốc đặt biệt danh “nữ hoàng MV” vì thường xuyên xuất hiện trong MV của các nghệ sĩ SM như My Little Princess của TVXQ, Propose của Kangta, Habit của Fly to The Sky… Cô còn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử SM.