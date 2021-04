Mỹ nhân bị ghét bỏ sau một đêm vì tình cũ

Chuyên gia trong ngành giải trí nói với tờ MBN Seo Ye Ji bị ảnh hưởng nghiêm trọng về cả danh tiếng lẫn kinh tế vì hàng loạt cáo buộc xảy ra gần đây.

Tháng 4 năm 2020, It's Okay to Not Be Okay - Điên thì có sao lên sóng đã trở thành hiện tượng với khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Seo Ye Ji rất được yêu thích khi thể hiện tròn trịa vai diễn Ko Mun Young với thần thái lạnh lùng, sang chảnh, tính cách bất cần, bốc đồng, thích gì làm nấy. Nhiều phân đoạn của Ko Mun Young gây sốt trên mạng xã hội.

Đúng một năm sau, tháng 4 năm 2021, Seo Ye Ji vướng phải scandal nghiêm trọng nhất kể từ khi vào nghề. Thậm chí viết bài về nữ diễn viên sinh năm 1990, tờ Korea Times đặt tiêu đề: “Sự nghiệp của Seo Ye Ji tụt dốc vì hàng loạt cáo buộc hành vi sai trái”.

Lần này, thứ hủy hoại tên tuổi của cô cũng chính là những hành động được nhận xét thô lỗ, thiếu tôn trọng người khác - như vai diễn cô thể hiện và được yêu mến một năm trước. Ở một thị trường giải trí như Hàn Quốc, Seo Ye Ji có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để vực dậy sự nghiệp.



Danh tiếng sụp đổ sau một đêm

Trước khi ồn ào xảy ra, Seo Ye Ji là ngôi sao được săn đón. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Seo Ye Ji được đánh giá khá tốt về diễn xuất nên cơ hội tham gia những dự án phim lớn rộng mở trước mắt cô. Tuy nhiên, cục diện thay đổi chỉ sau một đêm. Đáng nói, những câu chuyện hậu trường của Seo Ye Ji vốn đã “ngủ yên” nhiều năm thì nay bất ngờ bị đào xới lại. Và nguồn cơn dẫn đến tranh cãi chính là bạn trai cũ của cô - Kim Jung Hyun.

Sự việc bắt đầu từ tin tức Kim Jung Hyun có thái độ thô lỗ với bạn diễn khiến Seo Hyun nhiều lần bật khóc trên phim trường Time. Sau đó, Dispatch tung ra loạt tin nhắn tố cáo Seo Ye Ji chính là lý do khiến Kim Jung Hyun hành động bất lịch sự. Nữ diễn viên khi đó là bạn gái của Kim Jung Hyun đã yêu cầu anh không được động chạm thân mật với Seo Hyun cũng như những nhân viên nữ trên trường quay.

Từ đây, báo chí Hàn Quốc và công chúng bắt đầu chỉ ra hàng loạt câu chuyện quá khứ không mấy đẹp đẽ của Seo Ye Ji. Nữ diễn viên thậm chí bị nghi ngờ nói dối học vấn. Ngôi sao Điên thì có sao cho biết cô du học ở Tây Ban Nha nhưng công chúng không thể tìm ra thông tin liên quan đến ngành hay trường học của cô.

Seo Ye Ji liên tục trở thành chủ đề nóng trên báo chí Hàn Quốc những ngày qua. Ảnh: tvN.

Cùng thời điểm, nhiều trang báo Hàn Quốc như MBN, Ten Asia, Osen, Sports Seoul… đưa tin Seo Ye Ji bị tố bạo lực học đường. Nữ diễn viên thường trấn lột tiền, đánh những người cô không thích. Trong số các nạn nhân của Seo Ye Ji có một bà mẹ trẻ khoảng 30 tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, tờ Chosun đăng tải bài viết của một tài khoản tự nhận là nhân viên đoàn phim từng làm việc cùng Seo Ye Ji. Người này cho biết diễn viên 31 tuổi thường đe dọa, nhả khói thuốc và mắng nhân viên là chó, lợn. Nữ diễn viên bắt nhân viên để hình cô làm ảnh đại diện điện thoại và yêu cầu họ khen cô xinh đẹp.

Tác giả viết: “Thật kinh tởm khi phải giả vờ Seo Ye Ji là người tốt, chỉn chu và lịch sự. Với tính cách đó, đừng làm phiền người khác và ngừng xuất hiện trên truyền hình đi".

Người đẹp thậm chí khó chịu khi quản lý, thợ trang điểm của cô thân thiết với các thành viên trong đoàn phim. Thái độ hống hách của Seo Ye Ji khiến nhân phim bỏ chạy khi nhìn thấy cô.

Sau đó, Gold Medalist - công ty quản lý của Seo Ye Ji - chính thức lên tiếng về vụ việc. Họ thừa nhận cô từng là bạn gái của Kim Jung Hyun. Tuy nhiên, Seo Ye Ji cho biết những tin nhắn Dispatch tung ra chỉ là trêu đùa chứ không hề bắt ép Kim Jung Hyun làm theo.

Về vấn đề học vấn, Gold Medalist cho biết Seo Ye Ji từng nhận được giấy gọi nhập học từ Đại học tổng hợp Madrid ở Madrid, Tây Ban Nha. Nữ diễn viên từ bỏ cơ hội du học để theo đuổi công việc diễn xuất.

Tuy nhiên, lời giải thích Gold Medalist đưa ra không thuyết phục được công chúng. Họ đang tẩy chay nữ diễn viên khiến sự nghiệp vừa chớm nở của cô có nguy cơ chấm dứt.

Danh tiếng Seo Ye Ji xây dựng từ Điên thì có sao có nguy cơ sụp đổ. Ảnh: King Entertainment.

Công chúng, nhãn hàng, nhà sản xuất đồng loạt quay lưng

Kim Jung Hyun là nguồn gốc vụ ồn ào nhưng Seo Ye Ji lại đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ hơn. Cô trở thành tâm điểm bị chỉ trích suốt tuần qua. Công việc của cô đang phải đóng băng vì sự tẩy chay của khán giả, nhãn hàng.

Dưới những bài viết liên quan đến Seo Ye Ji, hầu hết bình luận chê trách, "ném đá" nữ diễn viên. Nhiều tài khoản thậm chí yêu cầu cô rời khỏi ngành giải trí.

Ngày 18/4, tờ Chosun đưa tin đoàn phim Island của đài OCN quyết định hủy vai nữ chính của Seo Ye Ji. Họ đang chỉnh sửa kịch bản bởi vai diễn ban đầu được xây dựng dựa trên hình tượng của Seo Ye Ji. Đoàn phim cho biết họ buộc phải tìm phương án thay thế khi đứng trước phản ứng dữ dội từ công chúng.

Cùng ngày, tờ MBN đưa tin hai thương hiệu về mỹ phẩm, làm đẹp đã xóa tất cả hình ảnh liên quan đến Seo Ye Ji ra khỏi trang web chính thức vào chiều nay. Ngày 16/4, loạt video Men of the Harem có sự xuất hiện của Seo Ye Ji cũng bị xóa bỏ trên kênh YouTube chính thức của Naver.

Từ ngày 14/4, khi tranh cãi mới nổ ra, một thương hiệu về sức khỏe cũng thể hiện động thái cương quyết với Seo Ye ji. Họ xóa tất cả hình ảnh, bài viết liên quan đến Seo Ye Ji dù cô được chọn làm người mẫu độc quyền cho thương hiệu vào năm 2020.

Một nguồn tin tiết lộ với Sports Chosun nhiều thương hiệu thời trang đã quyết định không tiếp tục tài trợ quần áo, trang sức và giày dép cho nữ diễn viên.

Nữ diễn viên giữ im lặng trước cáo buộc bạo lực học đường, thô lỗ với nhân viên. Ảnh: King Entertainment.

Theo MBN, sau khi nổi tiếng nhờ Điên thì có sao, Seo Ye Ji được mời làm người mẫu quảng cáo trong mọi lĩnh vực như từ mặt nạ, đồ trang điểm, thực phẩm chức năng, thời trang, đến đồ trang sức, trò chơi... Đặc biệt, trước scandal, cô là một trong những diễn viên nữ có thu nhập cao từ quảng cáo. Ước tính cát-xê làm người mẫu hàng năm của Seo Ye Ji khoảng 500 triệu đến 1 tỷ won.

MBN cho hay vì những tai tiếng gần đây, Seo Ye Ji khó tránh khỏi việc bị nhãn hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại về tài chính. Các quan chức trong ngành phỏng đoán số tiền phạt của Seo Ye Ji có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Tại chương trình KBS 2TV Live All Year phát sóng ngày 16/4, luật sư Huh Joo Yeon nói: "Một diễn viên từng là ngôi sao hàng đầu đã phải bồi thường thiệt hại 3 tỷ won cho một nhãn hàng vì vướng tranh cãi. Trong trường hợp của Seo Ye Ji, đó là một vấn đề xã hội. Nếu các cuộc tẩy chay tiếp tục diễn ra, có thể cô ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn".

Trước đây, trong giới giải trí Hàn Quốc, nếu dính vào các tội danh như ma túy, cờ bạc, tội phạm tình dục, nghệ sĩ phải giải nghệ một thời gian hoặc vĩnh viễn. Trong những năm gần đây, cáo buộc bạo lực học đường, giả mạo trình độ học vấn và hành vi hống hách nổi lên như một vấn đề xã hội. Do đó, một nghệ sĩ vướng phải những vấn đề trên coi như hứng đòn chí mạng.

Seo Ye Ji thậm chí cùng lúc vướng nhiều cáo buộc. Bởi vậy, tờ MBN cũng đặt câu hỏi: “Liệu Seo Ye Ji có thể tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí được không?".

Một phát thanh viên trả lời với MBN: “Tôi không nghĩ đây là thời điểm Seo Ye Ji có thể nói về các hoạt động của cô ấy. Đặc biệt, cô ấy vướng nhiều vấn đề đang được xã hội Hàn Quốc quan tâm. Nếu những cáo buộc trên không đúng, cô ấy nên lên tiếng giải thích càng sớm càng tốt”.