Mỹ nhân 17 tuổi nổi tiếng nhờ một bộ phim

Hứa Ân Di, 17 tuổi, được yêu mến bởi ngoại hình thanh tao và khả năng nhảy múa điêu luyện trong phim "The Day We Lit Up The Sky".

Hứa Ân Di chia sẻ rằng vào một khoảnh khắc nào đó trong đời, mọi cô gái đều muốn trở thành Julie Andrews - ngôi sao của tác phẩm nhạc kịch kinh điển The lSound of Music.

"The Sound of Music là phim ca nhạc yêu thích của tôi", Hứa Ân Di nói với South China Morning Post. Cô đã xem tác phẩm này cùng với Hamilton rất nhiều lần ở nhà và cả trên xe hơi, đến nỗi bố mẹ cô cũng thuộc lòng bài hát trong phim.

Đam mê nhạc kịch từ bé, Ân Di đang phấn để đấu trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch thành công. Trước mắt, cô đã có màn chào sân ấn tượng trong bộ phim nhạc kịch dành cho giới trẻ The Day We Lit Up The Sky.

Bộ phim giúp Hứa Ân Di nổi tiếng

Được phát hành hồi tháng 7 tạp các rạp chiếu khắp Trung Quốc, The Day We Lit Up The Sky với những màn khiêu vũ hấp dẫn đã thu về 160 triệu NDT ( 21 triệu USD ) tại phòng vé.

Lấy bối cảnh ở Hải Khẩu, thành phố thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, phim xoay quanh câu chuyện tuổi mới lớn của Tiểu Hoàng (Hứa Ân Di đóng) và "Lão cẩu" (Bành Dục Sướng thủ vai). Họ là những người theo đuổi khát khao chiến thắng cuộc thi khiêu vũ.

Tiểu Hoàng được miêu tả là "cô gái chân chất có vóc dáng bé nhỏ, gia cảnh khó khăn (cha Tiểu Hoàng bán cá muối kiếm sống) nhưng giữ sự tự trọng cao". Vì xuất thân nghèo khó, Tiểu Hoàng bị bạn học khinh thường.

Nữ diễn viên 17 tuổi hạnh phúc khi phim được khen ngợi. Ảnh: South China Morning Post/KKnews.

Phim phản ánh chủ nghĩa hoàn hảo đang tồn tại trong xã hội. Ngày nay, không phải tất cả, nhưng đa số bạn trẻ Trung Quốc quan niệm rằng "bản thân sẽ chẳng là gì nếu không phải người chiến thắng". Từ đó, họ học tập, làm việc quên mình để hiện thực hóa ước mơ.

Tuy nhiên, cái kết của Tiểu Hoàng - hình ảnh đại diện cho giới trẻ Trung Quốc - đã khiến khán giả thức tỉnh. Tiểu Hoàng không đứng đầu, không chiến thắng cuộc thi mà cô kỳ vọng. Thông điệp của The Day We Lit Up The Sky qua đây đã được truyền tải: "Điều quan trọng nhất vẫn là làm điều mình thích, thấy hứng thú, dù bạn có thành công hay không".

Giới chuyên môn đánh giá cao chuyển biến tâm lý của Ân Di trong vai diễn này. Dù là "gà" mới, cô vẫn chứng tỏ được sự đa dạng, cố gắng đóng tròn vai.

Theo South China Morning Post, truyền thông đã so sánh vẻ đáng yêu, thanh tao của Ân Di với nét đẹp của Mitsuki Kimura - con gái của siêu sao Nhật Bản Takuya Kimura.

Ân Di đã rất vui trước những lời khen ngợi. Cô hài hước nói: "Những người kém cỏi (như tôi) cũng có cơ hội được săn đón như các ngôi sao nổi tiếng".

Được biết, Ân Di là một trong những diễn viên nhỏ tuổi nhất của The Day We Lit Up The Sky. Thế nên cô được các thế hệ đi trước là Trương Hựu Hạo, Doãn Chính, Tôn Nhuế, Liêu Nguyệt Dĩnh nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm.

"Tôi không biết họ là những ngôi sao lớn trước khi hợp tác. Đây có lẽ là điều tốt, nếu không, tôi sẽ rất áp lực. Họ giàu kinh nghiệm, nhưng khiêm tốn. Mỗi người đều có điểm hay riêng để tôi học hỏi" - Ân Di tâm sự.

Trên phim trường, Ân Di thân nhất với Bành Dục Sướng. Cô dạy anh cách nói líu lưỡi tiếng Quảng Đông, đổi lại, nam diễn viên chỉ cô thao tác diễn xuất làm sao để mượt mà nhất.

"Dục Sướng còn dạy tôi đủ thứ trò vui nhộn, giúp tôi không ngủ quên trong những buổi quay khuya. Anh ấy rất kiên nhẫn với tôi, tạo cho tôi sự thoải mái. Tôi hầu như không cảm thấy căng thẳng khi bên Peng".

Con nhà nòi chính hiệu

Theo Yahoo, Hứa Ân Di là diễn viên mới nhưng thực ra đã nổi tiếng từ trước. Cô gái sinh năm 2004 là con của cựu diễn viên Ann Bridgewater - ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng ở thập niên 1990. Ann Bridgewater là người lai Trung Quốc, Anh và Malaysia.

Ân Di lúc bé có dáng vẻ tròn trịa, dễ thương, hay được mẹ nắm tay đi mua sắm. Bẵng đi khá lâu mới xuất hiện trước ống kính, cô bé đã lớn phổng phao, nét mặt thanh tú và hài hòa. Nhiều người còn gọi Ân Di là phiên bản trẻ của mẹ.

Nguồn tin cho biết Ann Bridgewater rất chú trọng việc học của con gái. Cô đã cho Ân Di học múa cổ điển, ballet và nhảy hiện đại từ 3 tuổi để con gái hình thành khí chất tốt.

Trả lời South China Morning Post, Ân Di nói dành thời gian sau giờ học để khiêu vũ. Trước đại dịch Covid-19, nữ diễn viên đã tận dụng mùa hè ở nước ngoài để tham gia các lớp khiêu vũ, biểu diễn và thi đấu.

Thế mạnh này được Ân Di phô diễn rõ nét trong The Day We Lit Up The Sky. Vì đóng phim nhạc kịch nên cô phải liên tục nhảy nhót và không ngừng làm mới những động tác.

"Có một cảnh chúng tôi nhảy trước cổng trường dưới trời mua, trong thời tiết lạnh buốt của tháng 12. Giữa những lần ghi hình, chúng tôi không ngừng run rẩy dù được quấn khăn dày và uống trà gừng ấm", Ân Di hồi tưởng.

Hứa Ân Di là con gái của cựu diễn viên Ann Bridgewater. Ảnh: IMDb/KKNews.

Mẹ Hứa Ân Di đã bên cạnh chăm sóc con gái suốt giai đoạn quay phim. Điều đó khiến Ân Di cảm thấy xúc động và an ủi.

"Mẹ luôn biết tôi sẽ gặp những khó khăn gì trong việc lột tả cảm xúc nhân vật. Sau đó, mẹ gợi ý tôi những mẹo để ra set quay không bị lúng túng".

Ngoài khiêu vũ, Ân Di còn giỏi võ Thái Cực Quyền và thành thạo nhiều thứ tiếng. "Cô bé giỏi giang, đẹp từ trong ra ngoài đã thu hút nhiều chàng trai ở trường trung học theo đuổi" - tờ Bilibili cho hay.

Theo Yahoo, Ann Bridgewater đã giải nghệ nhưng còn nhiều mối liên hệ với ngành giải trí. Cô giới thiệu công ty giải trí Louis Koo’s cho Ân Di, với hy vọng con gái sẽ được đào tạo và quản lý tốt, sớm vượt qua thành tích của mẹ.