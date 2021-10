'My Name' - khi sự lột xác của mỹ nhân không cứu nổi phim

Ngập các cảnh hành động đẫm máu, “My Name” gây ấn tượng với hình ảnh gai góc của Han So Hee.

Thể loại: Hành động, tội phạm

Đạo diễn: Kim Jin Min

Diễn viên: Han So Hee, Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun...

Đánh giá: 6/10

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Khi Squid Game chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, màn ành Hàn Quốc lại đưa đến đại diện tiếp theo đầy bạo lực trên hệ thống Netflix. My Name là loạt phim của đạo diễn Kim Jin Min, người từng thực hiện loạt Extracurricular khá thành công năm 2020.

Series của Netflix có điểm nhấn là nữ chính Han So Hee lăn xả trong hàng loạt cảnh đâm chém quyết liệt.

Tiếc rằng như nhiều tác phẩm hành động khác trên hệ thống video trực tuyến như Kate, Ava, Maria, My Name sở hữu một kịch bản sơ sài mà ngay cả một đả nữ bá đạo cũng không thể cứu được.

Loạt phim mở đầu bằng vài nét về tuổi thơ rắc rối của Yoon Ji Woo (Han So Hee) tại trường trung học. Sau khi chứng kiến cái chết của bố mình, Ji Woo thề sẽ trả thù cho cha. Cô gia nhập băng nhóm tội phạm do bạn của bố cầm đầu, cùng lúc bước chân vào hàng ngũ cảnh sát. Dưới danh tính mới Oh Hye Jin, Ji Woo đối đầu với hàng loạt kẻ thù ở cả hai phía. Từ đây, những bí ẩn trong thế giới tội phạm cũng như phía cảnh sát được lật giở.

Đẫm máu và trần trụi mác 18+

My Name từ đầu đến cuối ngập trong sắc đỏ - đen của máu, bóng tối, những ngọn đèn quán bar. Series khắc họa thế giới hỗn loạn của tội phạm nơi những băng đảng thanh toán lẫn nhau. Ngay từ tập đầu, cảnh hỗn chiến trong lớp học sặc mùi “giang hồ” cảnh báo khán giả về một hành trình không khoan nhượng.

Các cảnh hỗn chiến dồn dập suốt 8 tập là đặc sản mà tín đồ hành động không thể bỏ qua.

Trung tâm câu chuyện nhân vật chính Yoon Ji Woo được Han So Hee đảm trách với sự tự tin. Cô nàng sinh năm 1994 lột xác thành một sát thủ lạnh lùng. Các cảnh đấm đá của So Hee nhìn rất có lực, là kết quả của quá trình tập luyện tăng đến 10kg cơ bắp.

Nhìn chung, Ji Woo có đủ động lực để thực hiện màn tàn sát suốt chiều dài series. Không chỉ tròn vai trong các pha thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Han So Hee gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, tuy nhiên cũng có thể trở nên mong manh và nóng bỏng khi cần thiết.

Chi tiết thân mật giữa Ji Woo và đồng nghiệp Jeon Pil Do được đánh giá là trần trụi. Hai diễn viên không ngại phô bày cơ thể cống hiến cho vai diễn.

Bản chất nhân vật Ji Woo là chân dung một phụ nữ bị chà đạp về thể xác lẫn tinh thần. Trong cảnh phim một mình đứng trong ngõ tối người đầm đìa máu, So Hee phần nào tạo được dấu ấn riêng với My Name.

Nội dung dễ đoán nhiều lỗ hổng

Nỗ lực của Han So Hee không bù đắp được cho một kịch bản yếu. Ngay từ tập đầu phim, khán giả có thể đoán được ai sẽ là “trùm cuối” trong câu chuyện tội phạm đầy rẫy phản bội. Ngoài tuyến phản diện khá lộ liễu, các chi tiết về giới cảnh sát cũng không được trau chuốt dẫn đến các lỗi nội dung đáng tiếc.

Cảnh sát Hàn Quốc dễ dàng để một người có thân thế bí ẩn trở thành thành viên đội điều tra. Hay việc một người quan trọng như Ji Woo lại không được theo dõi sát sao dẫn đến việc cô trốn thoát ở bệnh viện.

Cũng vì quá tập trung xây dựng cho nhân vật của Han So Hee mà các tuyến nhân vật phụ trong My Name mờ nhạt. Đối trọng với Ji Woo là một trùm tội phạm Choi Mu Jin (Park Hee Soon) không từ thủ đoạn. Thế nhưng khán giả đã quá quen thuộc với hình tượng các ông trùm giang hồ khôn ngoan trên màn ảnh nên cuối cùng Mu Jin không để lại nhiều ấn tượng ngoại trừ việc tồn tại chỉ để nữ anh hùng của chúng ta có cú hạ màn cuối phim.

Tương tự, nhân vật Jeon Pil Do do nam diễn viên điển trai Ahn Bo Hyun không có cá tính. Các vai phụ trong My Name được khắc họa như những công cụ kể chuyện để nhân vật chính đi đúng hành trình của mình. Trong thể loại hành động, kiểu phim như vậy khá phổ biến.

Gói phim 500 triệu USD cho thị trường Hàn Quốc

Theo tờ Hollywood Reporter, chỉ trong năm 2021 Netflix có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD để phát triển phim và series Hàn Quốc. Cho tới nay, hàng chục tựa phim lớn nhỏ tới từ Hàn Quốc đã đổ bộ lên hệ thống nội dung của Netflix.

Thành công của những Kingdom, Crash Landing On You, Sweet Home hay gần đây là Squid Game cho thấy khoản đầu tư của dịch vụ video trực tuyến đang đem về tín hiệu tích cực. Một mặt, phim ảnh Hàn Quốc có điều kiện phát triển dưới định hướng và đầu tư quốc tế. Mặt khác khán giả trong đó có cả người dùng Netflix tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều tựa phim đa dạng.

Ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc đang đứng trước sự đe dọa mạnh mẽ từ Netflix. Các ông lớn trong ngành có thể hợp lực lại tạo nên công cụ soán ngôi Netflix như cái cách Naver thay thế Google. Từ giờ cho đến lúc điều đó trở thành sự thật, sức ép mà Netflix tạo ra chắc chắn giúp đẩy mạnh quá trình sáng tạo nội dung gốc tại Hàn Quốc.

My Name có thể không xuất sắc ở mảng miếng nội dung, nhưng loạt phim cho thấy độ táo bạo của phim Hàn Quốc chứ không chỉ dừng lại ở thể loại tình cảm quen thuộc.

Netflix có thể là mảnh đất vàng chào đón các ý tưởng tăm tối, bạo lực đến đâu. Vì vậy biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm kinh hoàng và lôi cuốn ngang tầm Oldboy, I Saw the Devil, The Chaser… đến từ Netflix trong tương lai.