Mỹ nam 'The Glory' diễn xuất mờ nhạt

Lee Do Hyun không phải là gương mặt quá xa lạ của phim truyền hình Hàn Quốc. Nam diễn viên bước chân vào con đường phim ảnh từ năm 2017. Mỹ nam được khán giả chú ý sau vai diễn Go Cheong Myeong trong Hotel del Luna nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc và ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, Lee Do Hyun chỉ thực sự gây được tiếng vang sau khi tham gia bộ phim 18 Again.