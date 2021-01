Mỹ lo ngại về nguy cơ cháy nổ của pin xe điện

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NHTSB) kêu gọi các hãng xe điện đưa ra hướng dẫn xử lý pin hỏng và nghiên cứu về các nguy hiểm của pin lithium-ion.

Các hãng xe tăng cường phát triển xe điện nhằm giải quyết những lo ngại về biến đổi khí hậu và môi trường, nhưng một thực tế khác cho thấy xe điện cũng để lại nhiều mối nguy hại tiềm tàng. Những mẫu xe điện tiên tiến như Tesla Model 3 hay Ford Mustang Mach-E đều được trang bị pin lithium-ion, loại pin này đang gây hoài nghi về an toàn sau các vụ va chạm ở tốc độ cao và những vụ tai nạn khác.

Tesla bị NHTSB điều tra về những vụ xe phát hỏa sau va chạm.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NHTSB) đã kêu gọi các nhà sản xuất ôtô đưa ra báo cáo chi tiết về các vụ hỏa hoạn sau va chạm do loại pin này gây ra. Thông tin này đặc biệt quan trọng đối với người dùng, một khả năng đáng lo khác là những đám cháy từ pin lithium-ion có thể bùng phát trở lại ngay sau khi chúng đã được dập tắt.

Cơ quan này yêu cầu các nhà sản xuất xe điện đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách bảo quản pin an toàn sau khi chúng bị hỏng, đồng thời phải chú trọng nghiên cứu các mối nguy hiểm của pin. Bên cạnh đó, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) cũng tạo ra danh sách xếp hạng an toàn mới trong chương trình đánh giá xe mới.

NTSB đã tiến hành điều tra 4 vụ tai nạn liên quan đến xe Tesla, trong đó có 3 vụ xe bốc cháy sau khi va chạm ở tốc độ cao. Vụ thứ tư là do pin hỏng. Ba chiếc xe liên quan đến vụ bốc cháy đều phát hỏa trở lại ngay sau khi lực lượng cứu hỏa đã dập tắt lửa.

Pin lithium-ion có thể bốc cháy trở lại ngay sau khi dập tắt do năng lượng vẫn còn "mắc kẹt" bên trong.

Tesla không phải nhà sản xuất ôtô duy nhất có xe điện bốc cháy do vấn đề về pin. Chevrolet Bolt là ví dụ gần nhất. Không giống như động cơ đốt trong, pin vẫn còn năng lượng sau sự cố và các nhà sản xuất cần xác định các phương pháp để lính cứu hỏa có thể khử nguồn năng lượng đó. NTSB tuyên bố: "Các nguy cơ điện giật và bốc cháy trở lại phát sinh từ lượng năng lượng 'mắc kẹt' vẫn còn trong pin".

Ngoài ra, các mối nguy về hóa chất và điện áp cũng được NTSB quan tâm. Cơ quan này chỉ ra phương pháp để giải quyết các bình ắc quy hỏng là tháo chúng ra khỏi xe và ngâm vào nước mặn để xả hết năng lượng còn lại.