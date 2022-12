Mỹ lo ngại về lượng rác vũ trụ tăng vọt

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ James Dickinson nhấn mạnh lượng lớn rác vũ trụ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của vệ tinh quân sự, dân sự và thương mại toàn cầu.

Ông James Dickinson, tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ. Ảnh: Colorado State University.

Trao đổi trong họp báo trực tuyến ngày 9/12, ông James Dickinson, tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ, nhấn mạnh việc đảm bảo không gian vũ trụ an toàn là nền tảng để các cường quốc chia sẻ lợi ích cũng như chi phí cho hoạt động của con người ngoài vũ trụ.

Trả lời họp báo, ông cho biết vấn đề đáng lo ngại lúc này là lượng rác vũ trụ đã tăng vọt trong những năm gần đây. Ông Dickinson thông tin có 25.000 mảnh rác vũ trụ vào năm 2019, và hiện nay con số này tăng lên 48.000 mảnh.

"Khi nhìn vào số lượng mảnh rác vũ trụ đó, bạn có thể hình dung tình trạng tắc nghẽn ngoài vũ trụ ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Đó là rủi ro khi vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo đó, không chỉ quân sự mà còn là vệ tinh dân sự và thương mại", ông nói.

Trả lời Zing, tư lệnh Dickinson nói Mỹ sẽ tiếp tục theo sát các hoạt động không gian của Trung Quốc và Nga, trong bối cảnh có những báo cáo Bắc Kinh có kế hoạch sử dụng năng lượng hạt nhân cho các căn cứ trên Mặt Trăng trong thời gian tới.

"Tôi không nghĩ mình sẽ coi đây là cuộc chạy đua không gian. Đúng hơn nó là việc họ (Trung Quốc) tiếp tục mở rộng chương trình không gian để nâng cấp năng lực quân sự cũng như quyền tự quyết", ông nói.

NASA phóng tàu vũ trụ Artemis 1 vào quỹ đạo Mặt Trăng ngày 16/11. Ảnh: NASA.

Ông James Dickinson khẳng định bảo vệ không gian vũ trụ là điều quan trọng cho sự tiến bộ của khoa học và hoạt động khám phá của con người. Do đó, ông cũng coi trọng sự hợp tác với Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) với tư cách là Bộ Chỉ huy Không gian thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

"Chúng tôi vận hành mạng lưới cảm biến và giám sát không gian phức tạp và rộng lớn nhất trên thế giới hiện nay. Chúng tôi quan sát vũ trụ, cũng như nhận diện các mối đe dọa trên mặt đất 24/7", ông nhấn mạnh.

Ông Dickinson kết luận với việc nói rằng khi toàn cầu hướng đến nền kinh tế tự do, thế giới cũng như doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào không gian vũ trụ, do đó đảm bảo an toàn cho khu vực này là điều quan trọng.