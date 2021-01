Mỹ làm phim về vụ tử vong của sinh viên gốc Á Elisa Lam

Trailer đầu tiên của “Crime Scene” tiết lộ những chi tiết xoay quanh cái chết của cô gái gốc Á Elisa Lam và lịch sử trứ danh của khách sạn Cecil Hotel.

Entertainment Weekly đưa tin trailer đầu tiên của Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel đã được Netflix tung lên kênh chính thức hôm 27/1. Đoạn video dài hơn hai phút tóm tắt những ý chính trong series phim tài liệu khám phá lịch sử chết chóc của khách sạn Cecil, cũng như cái chết bí ẩn của Elisa Lam - vụ án mới nhất xảy ra tại đây.

Poster của series phim tài liệu sắp phát sóng. Ảnh: Netflix.

Nữ sinh viên Elisa Lam đặt chân tới Los Angeles hồi đầu 2013. Trên hành trình, cô đã đặt chân tới Cecil. Khách sạn có tuổi đời một thế kỷ từng là hang ổ của hai tên giết người hàng loạt và hiện trường của ít nhất 16 vụ tử vong.

Ngày 19/2/2013, thi thể của Elisa Lam được phát hiện trong bể nước của khách sạn Cecil. Đoạn băng an ninh ghi lại hình ảnh nữ sinh viên trước khi chết cho thấy cô đã có những hành động bất thường trong thang máy.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, series sắp lên sóng của Netlfix sẽ giới thiệu với khán giả sự thật, cũng như khám phá chưa từng tiết lộ, liên quan đến vụ tử vong của Elisa Lam và những cái chết bất thường khác xảy ra tại khách sạn Cecil. Sereis có độ dài bốn tập, lên sóng từ 10/2.

Nhà làm phim Joe Berlinger, tác giả series tài liệu, cho biết phim đề cập tới những bí ẩn xoay quanh khách sạn Cecil. Phim cũng đề cập tới kết quả một cuộc điều tra của lực lượng hành pháp địa phương, chỉ ra việc Elise Lam không uống thuốc trị tâm thần phân liệt theo đúng chỉ định của bác sĩ đóng một vai trò quan trọng dẫn đến cái chết của cô. Tuy nhiên, vì sao thi thể cô lại nằm trong bể nước vẫn là điều chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ.

Bốn tháng sau khi thi thể Elisa Lam được tìm thấy, văn phòng điều tra viên quận Los Angeles kết luận cái chết của cô là tai nạn ngoài ý muốn.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel cũng nhắc đến hai kẻ giết người hàng loạt từng trú chân tại khách sạn là Richard Ramirez (còn được biết đến với tên gọi The Night Stalker) và Jack Unterweger, tên giết người hàng loạt đến từ Áo.